IECM incorpora a 15 pueblos y 22 barrios originarios para elecciones COPACO 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó ajustes a su Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales, con el fin de incorporar a 15 pueblos y 22 barrios originarios recientemente inscritos en el Sistema de Registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI).

Con esta actualización, el organismo electoral busca garantizar condiciones de certeza jurídica para la organización de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

Durante sesión del Consejo General, el IECM destacó que el Marco Geográfico de Participación Ciudadana es un insumo clave para la implementación de los mecanismos de democracia participativa en la capital, particularmente los que se llevarán a cabo el próximo año.

Los ajustes derivan de la publicación, el pasado 16 de diciembre, del aviso mediante el cual la SEPI formalizó el registro de nuevos pueblos y barrios originarios en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tras ello, el IECM realizó una revisión técnica para establecer las equivalencias territoriales entre estos nuevos registros y las Unidades Territoriales que integran su Marco Geográfico aprobado en octubre.

Como resultado de este proceso, el número total de Unidades Territoriales se mantiene en mil 851. De estas, mil 764 corresponden a colonias, unidades habitacionales o fraccionamientos; 69 a pueblos; y 18 a barrios originarios.

En el acuerdo aprobado, el IECM reconoció formalmente a los pueblos y barrios registrados por la SEPI, los cuales contarán con un tratamiento diferenciado en los procesos de participación ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana.

El instituto explicó que, en el caso de las Unidades Territoriales integradas por pueblos y barrios originarios, la definición de los proyectos de Presupuesto Participativo se realizará de acuerdo con sus sistemas normativos y procedimientos tradicionales, a través de sus autoridades representativas.

La autoridad electoral subrayó que estos ajustes permitirán que los procesos de participación ciudadana de 2026 inicien con mayor certeza jurídica y pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios de la capital.

El Consejo General instruyó que el Catálogo de Unidades Territoriales ajustado sea considerado en las convocatorias correspondientes y que la información se difunda oportunamente tanto a las autoridades involucradas como a la ciudadanía, con el objetivo de garantizar una participación informada en los próximos ejercicios de democracia participativa.