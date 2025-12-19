Pasea en bici este ‘finde’: Hoy No Circula para el 20 de diciembre en CDMX y Edomex

¿Cómo opera el Hoy No Circula para el sábado 20 de diciembre? (Especial).

La Navidad ‘se respira’ en la Ciudad de México debido a las actividades que podrás realizar: ir a la pista de hielo o hacer galletas. Si viajas en Metro, recuerda que se implementó revisión de mochilas para estas fechas.

Pero si usas auto, recuerda que estará vigente el Hoy No Circula sabatino; te contamos cómo opera el 20 de diciembre.

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los conductores deben revisar si sus vehículos están autorizados a circular para evitar multas.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 13 de diciembre?

Los automóviles con holograma 1 y terminación de placas impares, es decir, 1, 3, 5, 7 o 9 deberán quedarse en casa durante el primer sábado de diciembre. Esta medida aplica también a los vehículos con holograma 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas. La única excepción son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

Hoy No Circula del sábado 20 de diciembre. (Especial).

¿Qué autos sí circulan el sábado 20 de diciembre?

Podrán circular con normalidad los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 o 00 .

o . Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos de uso particular que cuenten con credenciales especiales —como personas con discapacidad— y dispongan del permiso correspondiente.

Transporte público autorizado, transporte escolar, transporte de personal, vehículos funerarios con holograma válido, ambulancias y de servicios esenciales.

Vehículos con engomado cuyo color no coincida con el engomado restringido para este sábado (es decir, placas terminadas en número par).

Autos que cuenten con Pase Turístico vigente o permiso especial otorgado por la autoridad ambiental.

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.