Que no sea el ‘Black Saturday’ para tu cartera: Hoy No Circula para este 29 de noviembre en CDMX y Edomex

Con el cierre de mes, el arranque de las compras por Black Friday y la proximidad de la temporada navideña, miles de conductores deberán considerar las restricciones del Hoy No Circula de este sábado 29 de noviembre.

El programa, vigente en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, aplicará medidas específicas que conviene tomar en cuenta para evitar sanciones y retrasos en un fin de semana de alta movilidad.

Dado que el fin de semana coincide con un repunte en actividades comerciales por ofertas de fin de mes, así como con el inicio del ahorro navideño para muchas familias, las autoridades recomiendan planificar trayectos, anticipar compras y considerar alternativas de movilidad.

¿Qué autos NO circulan este sábado 29 de noviembre?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula, no podrán circular este sábado:

Holograma 2

Autos foráneos

Este sábado deberán suspender su circulación todos los vehículos con holograma 2, sin importar el último dígito de placa.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 0 y 00, híbridos o eléctricos están exentos, de acuerdo con el programa oficial.

Calendario del Hoy No Circula para este sábado 29 de noviembre.

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México, según la normativa ambiental:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Chalco

Cuautitlán Izcalli

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Estas zonas mantienen vigilancia especial los fines de semana por incremento en tráfico, sobre todo en eventos de temporada.

¿Habrá Doble Hoy Circula?

En los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

ElDoble Hoy No Circulase implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.