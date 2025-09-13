‘No se les está pidiendo nada’: Brugada rechaza que se soliciten insumos tras explosión en Iztapalapa

En contraste, Brugada agradeció las atenciones del Gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo en los servicios de salud. (Cuartoscuro).

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, suman al menos 13 personas muertas, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Además, aclaró que ni la alcaldía Iztapalapa, ni en Gobierno de la CDMX está solicitando insumos o medicamentos a la ciudadanía.

“Quiero reiterar este punto: no se les está pidiendo absolutamente nada de insumos a las personas que están siendo atendidas y el Sistema de Salud Federal está atendiendo con todo lo que implica, con todas las especialidades, a todas las personas“, señaló.

Esto, luego de que comenzara a circular en redes sociales un cártel sobre un dentro de acopio donde la alcaldía Iztapalapa (que suspendió los festejos del 15 de septiembre) solicita a las personas medicamentos como paracetamol e ibuprofeno, así como material de curación.

Las autoridades borraron el post, pero quedó la evidencia. El doctor Francisco Moreno Sánchez realizó una crítica en la red social X.

"La alcaldía Iztapalapa pide estos insumos como apoyo a las víctimas de la tragedia. Una vergüenza para un gobierno pseudohumanista, para un sistema de salud que ha presumido estar a la altura de estos accidentes. Solo falta que manden médicos cubanos a atender a las víctimas“, escribió.

Más comentarios negativos se sumaron sobre la convocatoria de la alcaldía Iztapalapa. "Después del dolor por esta terrible tragedia mi siguiente preocupación fue la atención que recibirían los lesionados. ¿Como los atendería un sistema de salud colapsado?, la atención de un paciente con quemaduras requiere de insumos especializados y caros“, escribió una usuaria de la red social X.

En contraste, Brugada agradeció las atenciones del Gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de este sábado 13 de septiembre.

“Agradezco aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha estado de manera permanente al tanto y sobre todo atendiendo y garantizando que el sistema de salud esté brindando esta atención tan importante. Así que, eso es lo primero que quiero decir, hay una atención buena, especializada a la población, y agradezco mucho eso“, comentó.