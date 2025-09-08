Fiestas patrias 2025: ¿En qué estacionas del Metro CDMX estará el ‘Operativo Cero Pirotecnia’?

Las autoridades del Metro y de la SSC CDMX hicieron un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de llevar pirotecnia al transporte público [Fotografía. Cuartoscuro]

Para que no te vuelvas loco con los cohetes durante el grito de independencia. Con el propósito de prevenir riesgos durante las celebraciones de las fiestas patrias, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementará el “Operativo Cero Pirotecnia 2025” del 9 al 17 de septiembre, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La medida busca inhibir el ingreso, transporte y comercialización de pirotecnia dentro de las instalaciones del Metro, donde diariamente se movilizan millones de personas de la ciudad y del área metropolitana.

El operativo se enfocará en estaciones identificadas como puntos críticos por la alta incidencia de venta o portación de artefactos explosivos, informaron las autoridades.

¿En qué estaciones se llevará a cabo el Operativo Cero Pirotecnia en el Metro de la CDMX?

Las estaciones del Metro que contarán con mayor presencia de personal de vigilancia, así como de elementos de la Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial, son:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Allende

Zócalo

Pino Suárez

Bellas Artes

Balderas

Salto del Agua

Indios Verdes

Cuatro Caminos

Durante el periodo del operativo se utilizarán detectores Garrett en los accesos, se realizarán recorridos constantes en andenes, trenes y pasillos, y se reforzará el monitoreo mediante videovigilancia en tiempo real. Asimismo, se impedirá el ingreso de personas en estado de intoxicación por alcohol u otras sustancias.

¿Cuáles son las sanciones por llevar pirotecnia en el Metro?

Las autoridades del Metro hicieron un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de llevar pirotecnia al transporte público y colabore con las acciones preventivas que buscan garantizar la seguridad de todos los usuarios durante las fiestas del 15 y 16 de septiembre.

Las sanciones por portar o vender pirotecnia dentro del Metro están establecidas en la Ley de Movilidad de la CDMX, en los artículos 227 y 230, e incluyen multas de hasta 2 mil 171 pesos, arrestos de 25 a 36 horas o remisión ante un juez cívico, dependiendo de la gravedad del caso.

En 2024, durante el operativo “Cero Pirotecnia”, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) incautaron 262 kilogramos de material pirotécnico en estaciones como Candelaria, Merced y Pino Suárez. Además, al menos ocho personas fueron presentadas ante la autoridad cívica por portar pirotecnia.

Entre 2018 y 2024 fueron multadas únicamente 50 personas por detonar pirotecnia en la Ciudad de México.

Durante dicho periodo también se presentaron ante el juez cívico 100 personas y 17 cumplieron sanciones económicas, según datos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.