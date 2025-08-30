Sábado de caos vial en CDMX: ¿Por qué se habrá tráfico a vuelta de rueda HOY?

Se recomienda a los automovilistas anticipar su salida y tomar vías alternas. (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para un sábado con gran afluencia de personas y con tráfico a vuelta de rueda debido a tres eventos masivos que afectarán la circulación en distintos puntos de la capital.

Este sábado 30 de agosto habrá dos eventos en la delegación Iztacalco que provocará tráfico y podría afectar tus planes si te diriges a esa parte de la ciudad, además, si acudes a esos dos eventos, también debes tomar tus precauciones.

Además, no olvides que el programa Hoy No Circula funciona de manera normal este sábado, por lo que revisa si tu auto puede salir o mejor evita una multa.

¿Qué eventos habrá hoy que provocarán tráfico?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó este sábado que, a partir de las 12:00 horas, se realizará una rodada motociclista que saldrá del Parque Aztlán (Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec) rumbo a Av. Insurgentes Sur 1614, colonia Crédito Constructor, en la alcaldía Benito Juárez.

Se recomienda a los automovilistas anticipar su salida y tomar vías alternas.

Además, se espera gran concentración de asistentes en el concierto de Shakira en el Estadio GNP, que regresa a la Ciudad de México para una nueva tanda de conciertos luego del éxito que tuvo en marzo pasado.

Se prevé que los fanáticos comiencen a llegar antes de las 7:30 de la noche, que es la hora en que comenzará el concierto de la colombiana en el estadio que se ubica en avenida Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

A las 4:00 de la tarde, muy cerca del estadio GNP, en la Puerta 8 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la misma alcaldía Iztacalco, se llevará a cabo el juego de los Diablos Rojos, lo que también ocasionará tránsito lento y posibles cierres en calles aledañas.

La SSC llamó a planear los traslados con anticipación, utilizar transporte público y mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer las alternativas viales en tiempo real.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar tráfico por esos eventos?

Sobre la Rodada motociclista, que abarca de Chapultepec a Insurgentes Sur, colonia Crédito Constructor, se recomienda usar:

Usa Circuito Interior, Periférico Sur o Eje 8 Sur como opción para evitar Insurgentes.

Otra opción es Av. Universidad o División del Norte.

Por el concierto de Shakira en Estadio GNP y el juego de Diablos Rojos en la Ciudad Deportiva se recomienda evitar Viaducto Río de la Piedad y Av. Río Churubusco.

Alternativas: Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Eje 4 Sur y Calzada Ignacio Zaragoza.

Recuerda que este domingo 31 de agosto, miles de corredores participarán en el Maratón de la Ciudad de México 2025, lo que implicará cierres viales y cambios en la movilidad a lo largo de varias avenidas principales.