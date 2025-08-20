Que no te agarren en curva: Hoy no Circula para este jueves 21 de agosto en CDMX y Edomex

El programa Hoy no Circula aplica con normalidad este jueves 21 de agosto. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO.COM)

El programa Hoy no Circula se lleva a cabo con normalidad este jueves 21 de agosto en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México.

La restricción para vehículos se aplica de 5:00 a 22:00 horas, buscando disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.

Es fundamental que los conductores verifiquen si pueden circular con sus autos para evitar sanciones.

¿Qué vehículos no circulan mañana?

Los autos con engomado Verde y que terminen en los números 1 y 2 no podrán circular durante el jueves y deberán tener un descanso obligatorio. Esta restricción aplica a vehículos con holograma de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los vehículos foráneos que cumplan con estas características también están sujetos a estas restricciones en las vías designadas. La única excepción se encuentra en los automóviles que posean holograma 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de estas normativas, los conductores tienen la opción de consultar el estado de su vehículo en el sitio web oficial o utilizando la app móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y área de aplicación del programa

Este reglamento es efectivo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México conurbados.

La restricción vehicular se inicia a primera hora de la mañana y se mantiene hasta la noche, asegurando así un control efectivo del tráfico en la metrópoli.

Municipios donde se aplica la restricción

Las restricciones afectan a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También abarca a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Además, se aplica en Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas ciudades forman parte del área metropolitana, donde las autoridades dan seguimiento constante para asegurar que se cumpla con el programa.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los conductores que no respeten las normativas tendrán que hacer frente a una multa económica de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Considerando el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la penalización podría ascender hasta 3,394.20 pesos.

La infracción podría resultar aún más costosa, ya que el vehículo puede ser remitido al corralón, con el propietario asumiendo gastos adicionales de arrastre y almacenamiento.

Para cancelar la multa, los involucrados deben imprimir su boleta desde la Secretaría de Finanzas y comenzar el proceso de pago. Este puede realizarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los autos se mantendrán retenidos hasta que se realice el pago correspondiente.

¿Qué engomado y qué placa no circula normalmente?

El calendario semanal regula la circulación vehicular dependiendo del color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes son para el engomado rosa con terminaciones 7 y 8, los miércoles para el rojo con 3 y 4, mientras que los jueves se restringe el verde con 1 y 2.

Los viernes le corresponde descansar a los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. Para finalizar la semana, los lunes se limita la circulación de los vehículos con engomado amarillo que terminen en 5 y 6.

La restricción está en vigor de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos cuentan con libertad de circulación, salvo en situaciones de emergencias ambientales excepcionales.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales ¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos totalmente eléctricos, que no emiten gases contaminantes e híbridos, así como los de matrícula de auto antiguo, motos y cortejos fúnebres, cuentan con el holograma exento, lo que les permite circular todos los días de la semana. Esta medida promueve el compromiso con la movilidad sostenible en la zona metropolitana.

La CAMe también permite solicitudes de permisos especiales en ciertos casos. Los propietarios de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden obtener una autorización para circular sin restricciones, presentando la documentación médica necesaria.

Los vehículos de servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, tienen una exención permanente. Además, los vehículos destinados al transporte escolar cuentan con permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular hasta por 14 días continuos de manera legal, gestionando el trámite en línea a través del portal oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los autos con placas foráneas tienen regulaciones específicas de circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas restricciones aplican de lunes a viernes, entre 5:00 y 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Los sábados, estas unidades no están autorizadas a circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin tener en cuenta la terminación de la placa. Esta medida busca regular el tránsito vehicular procedente de otras localidades.

Los conductores de vehículos foráneos necesitan realizar la verificación correspondiente si planean estar en la ZMVM por más de dos días. Los autos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetos a las mismas regulaciones que los vehículos locales, dado que forman parte de la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación que se expide para los vehículos automotores define las posibilidades de circulación del mismo. En 2025, el holograma doble cero 00 permite la circulación todos los días durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esa misma libertad por un periodo de seis meses.

Para asegurar un control adecuado de las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día entre semana y dos sábados del mes en función de los números de holograma respectivamente. Bajo normativas más rígidas, el holograma dos prohíbe la circulación un día laborable y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deberán realizar su verificación de acuerdo al color del engomado y conforme sea necesario de acuerdo a las regulaciones semestrales. Esta normativa asegura una distribución organizada en los centros de verificación autorizados, optimizando así el servicio para la población.

Medidas para situaciones de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula) ¿A qué vehículos aplica?

En casos de mala calidad del aire, la CAMe pone en marcha restricciones adicionales para salvaguardar la salud de la ciudadanía. Estas restricciones se activan al sobrepasar los 150 puntos de ozono en el índice IMECA.

El Doble Hoy No Circula se activa automáticamente. Esta política duplica el número de autos que deben permanecer fuera de circulación, lo que incluye a algunos vehículos con holograma 0.

Las autoridades también imponen límites a las industrias y actividades al aire libre. Se prohíbe el uso de solventes, pinturas y combustibles que puedan generar emisiones nocivas. Además, los vehículos de carga no pueden circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos que se inscriben en el programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información actualizada al instante sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a esta información a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El sitio permite comprobar las restricciones por matrícula, explorar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el programa. La información se renueva cada 60 minutos.

Los usuarios también tienen la opción de activar alertas personalizadas mediante WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. El servicio está disponible las 24 horas y brinda detalles sobre modificaciones extraordinarias del programa.