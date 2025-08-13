¿Hubo otro cierre por lluvias? Así opera el AICM HOY 13 de agosto

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivió una crisis durante 48 horas por las intensas lluvias que se registraron en la capital del país. (Cuartoscuro | Archivo)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivió dos días de complicaciones por las lluvias históricas que provocaron encharcamientos en las pistas y en las instalaciones de la terminal. La noche del martes 12 de agosto no fue la excepción, por lo que se recomendó a los viajeros comunicarse con su aerolínea para conocer el estatus del vuelo.

“De acuerdo con los reportes meteorológicos, se prevén lluvias esta noche en la Ciudad de México. Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea”, informó la base aérea la tarde del martes.

Sin embargo, durante la madrugada del miércoles 13 no llovió. Aparentemente, esto permitió que la operación volviera a la normalidad. La mayoría de los despegues y aterrizajes se realizaron conforme a las estimaciones.

En comparación con los días anteriores, el número de vuelos demorados o cancelados disminuyó de forma significativa. En el monitor que ofrece información sobre los vuelos predominaba el color verde, indicador de que un vuelo se encontraba cerrado.

¿Qué pasó con los vuelos cancelados los días anteriores?

Aproximadamente 34 mil 400 turistas resultaron afectados por las lluvias. Algunos de ellos quedaron varados durante dos días en las terminales del AICM debido a la cancelación o demora de sus vuelos. Pese a que las afectaciones en las áreas operativas se mantuvieron durante 48 horas, algunos viajeros se quejaron porque las aerolíneas no les ofrecieron hospedaje.

Algunas personas tuvieron que pasar la noche en las terminales en espera de que se les diera alguna solución. Algunos vuelos fueron reubicados; es decir, se ofreció una alternativa de ruta para que los viajeros llegaran a su destino.

Según testimonios de algunos pasajeros, las aerolíneas ofrecieron la opción de salir desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ante las complicaciones que impedían realizar los despegues.

¿Se mantendrán las lluvias en la CDMX hoy, 13 de agosto?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México informó que para este miércoles existe la probabilidad de lluvias durante gran parte del día.

De acuerdo con el informe matutino de la dependencia, las lluvias podrían comenzar a las 15:00 horas y extenderse hasta la medianoche, con pronóstico de precipitaciones fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones que puedan surgir en el transcurso del día, en caso de que se active alguna alerta.