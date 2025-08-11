Inicia la semana ‘volando’ con la reapertura del Cablebús: Sigue el reporte vial en CDMX EN VIVO

¿Listo para emprender el vuelo? Luego de más de un mes, finalmente operan las tres líneas del Cablebús en la Ciudad de México tras revisiones anuales, esto con la apertura de las líneas 1 y 2 a partir de este lunes 11 de agosto.

Toma en cuenta que se espera un buen avance en la Línea A del Metro, esto luego de que el domingo cerrara temprano con el objetivo de realizar labores de mantenimiento en el sistema eléctrico en todas las estaciones.

Además, las lluvias en la Ciudad de México posiblemente dejaron algunas calles inundadas, toma esto en cuenta para tu camino y no dejes que tu carro se quede ‘ahogado’.

Si quieres estar al pendiente de las calles cerradas por manifestaciones puedes conocer la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial de El Financiero.

¿Cómo opera el transporte público este lunes?

A partir de este lunes regresan al funcionamiento las tres líneas del Cablebús; sin embargo, la Ciudad de México no está completa, ya que aún hay cierres en el Tren Ligero por las remodelaciones de cara al Mundial de futbol de la FIFA 2026.

Da clic en el texto azul para conocer a detalle el estado de servicio de cada medio de transporte en tiempo real:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Va a llover este lunes en CDMX?

Las lluvias de este fin de semana provocaron inundaciones y un rayo potente que incluso hizo que algunas aplicaciones lo percibieran como un microsismo en la Ciudad de México.

Para este lunes, las lluvias continuarán, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias intensas de hasta 75 milímetros.

Una vaguada en altura, así como un canal de baja presión le ‘harán la maldad’ a la Ciudad de México, por lo que se esperan lluvias más fuertes de lo normal según el pronóstico.

¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Si sales en auto, considera que el Hoy No Circula queda vigente en la Ciudad de México este lunes para estos autos: