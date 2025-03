‘Por el amor de Dios agilicen el servicio’: ¿En qué líneas del Metro de CDMX esperan hasta de 20 minutos?

Luego de que el Metro CDMX registrará la semana pasada retrasos en la línea 3 y B de hasta 15 minutos. Este lunes 10 de marzo, usuarios denunciaron el lento avance de los trenes en las líneas 12, A, 8 y 2, por lo que te recomendamos salir con tiempo de anticipación.

En redes sociales oficiales, el Metro reporta afluencia máxima en las Líneas 3 (que será modernizada durante el Gobierno de Clara Brugada), 7, A y B, donde el tiempo de esperar para abordar un tren es de 6 minutos.

Así opera el Metro de la Ciudad de México este lunes 10 de marzo del 2025. Foto: @MetroCDMX

Se reporta alta afluencia en las líneas 1 (que abrirá en su totalidad próximamente), 2, 5, 6, 8, 9 y 12, donde el tiempo de espera para abordar un tren es de 5 minutos.

La mañana de este lunes 10 de marzo, la línea del Metro que se reporta como ‘despejada’ o con afluencia moderada es la línea 4, con tiempo de espera de 5 minutos; sin embargo, algunos usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desmintieron el tiempo de espera señalando retrasos mayores.

¿Qué líneas del Metro CDMX registran retrasos este lunes 10 de marzo?

Usuarios a través de redes sociales denunciaron retrasos en línea 12 (la cual desde el pasado 13 de febrero registra retrasos en el avance de sus trenes), en donde denunciaron la alta afluencia de pasajeros en la estación Tezonco.

“Línea 12 en la estación Tezonco, con dirección Mixcoac, se empieza a juntar la gente en la estación porque tarda en pasar el tren, es lunes por el amor de Dios agilicen el servicio, luego van a empezar a decir ‘permita el libre cierre de puertas’, obvio que se va a saturar si tarda en pasar”, expresó un pasajero en X, antes Twitter.

Otra de las líneas que presenta retrasos esta mañana es la línea A (la cual también tendrá sus trabajos de remodelación este año), en donde usuarios denunciaron la ‘lentitud del servicio’ de dicha línea.

“Continúan pasando los trenes llenos y no paran en las estaciones, Los Reyes y Santa Martha con aglomeraciones y el personal no envía trenes vacíos para agilizar el traslado de los usuarios, llevamos 20 minutos en una estación, no es posible...”, se quejó otro usuario.

Las afectaciones continúan en la línea 8 con dirección hacia Garibaldi, en donde usuarios denunciaron la falta de trenes.

“Línea 8, con dirección hacia Garibaldi, estamos parados y están tardando los trenes ¿cuál es el problema ahora?”, cuestionó una pasajera.

Asimismo, usuarios de la línea 2, con dirección hacia Cuatro Caminos, denunciaron retrasos de 10 minutos, ocasionando el descontento de los pasajeros.

“Línea 2 hacia Cuatro Caminos, muevanseeeee, tenemos que llegar a nuestros trabajos”, comentó otra usuaria.