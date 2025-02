‘Siempre lo mismo, Línea 12′: Usuarios del Metro CDMX denuncian retrasos de más de 10 minutos este jueves

¿Viajas en Metro? ¡Toma precauciones! Este jueves 13 de febrero, usuarios del transporte público denunciaron deficiencias en el servicio del Metro de la Ciudad de México, principalmente en la línea 12, la cual ayer registró retrasos en plena hora pico.

“Una pregunta, ¿por qué son tan ineficientes? En la línea 12 tienen tres trenes estacionados en la estación Tláhuac y se ve que no están haciendo nada por hacer que avancen”, cuestionó un usuario en X, antes Twitter.

Según los usuarios de redes sociales, los retrasos de la línea 12 son de hasta 12 minutos, en tanto, la falta de trenes va generando que se vayan saturando los andenes.

“La línea 12 lleva más de 12 minutos de retraso, ¿qué está pasando en línea 12? Agilicen el avance, por favor”, pidió una pasajera.

La Línea 12 del Metro de la CDMX presentó retrasos la noche del miércoles 12 de febrero. (X: @emilianohf4 / @lpatty1802)

¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro CDMX este jueves 13 de febrero?

De acuerdo con el Metro de la Ciudad de México, se realizó un corte de energía por un ruptor de emergencia accionado sin motivo aparente.

Lo que provocó el retraso de los trenes en la línea 12 (la cual tuvo su reapertura total el año pasado) afectando a los pasajeros que van con dirección de Mixcoac.

Se espera que se normalice el servicio dentro de los próximos minutos.

El Metro CDMX pidió a los pasajeros respetar las señalizaciones en las instalaciones, así como el uso de las palancas sólo en caso de emergencia.

Los retrasos en la línea 12 se deben a un corte de energía por un ruptor de emergencia accionado sin motivo aparente. (Nación321/Especial)

¿Qué líneas del Metro CDMX registran alta afluencia de pasajeros este jueves?

Si hoy vas para el Metro de la CDMX, toma nota de las estaciones con mayor afluencia, para que tengas paciencia a la hora de abordar un tren.

En redes sociales oficiales, el Metro CDMX reporta afluencia alta en las líneas 1 (que abrirá en su totalidad próximamente), 2, 3, 7, 8, 9, A, B y 12, donde el tiempo de espera para abordar un tren es de 7 minutos.

Mientras que las líneas del Metro que se reportan como ‘despejadas’ o con afluencia moderada son la 4, 5 y 6, donde el tiempo de espera para abordar es de 6 minutos.

Si este jueves usas el Metro para llegar a la escuela o trabajo, te recomendamos salir con tiempo de anticipación, así como checar posibles rutas alternas para evitar ser víctima de las fallas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Así opera el Metro de la Ciudad de México este jueves 13 de febrero.

¿Qué líneas del Metro CDMX registran demoras este jueves?

Este jueves los usuarios también denunciaron retrasos de hasta 15 minutos en la línea B, (la cual hace una semana también registró retrasos de hasta 10 minutos) ocasionando el descontento de los viajeros.

“La línea B lleva 15 minutos parados en la estación Tepito, ¿ustedes me van a pagar este tiempo? No creo ¡MUEVANSE!”, pidió un usuario.

Asimismo, las afectaciones continúan en la línea 2, con dirección hacia Cuatro Caminos, en donde denunciaron que los trenes se quedan detenidos.

“Más de 10 minutos de espera en línea 2 y ya va atascada de gente, ¿saben qué deben trabajar? Cada día es más nefasto esto”, comentó otro usuario.

La línea 3, que también tendrá trabajos de remodelación, registra retrasos de 15 minutos, específicamente en la estación Indios Verdes.

“Llevamos más de 15 minutos esperando en la estación Indios Verdes. El metro no se mueve, no cierra puertas, no hay personal para brindar información”, señaló un pasajero.