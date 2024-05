¡Por poco! ¿Qué autos se salvan del Hoy No Circula este domingo 19 de mayo?

La CAMe registró concentraciones máximas de ozono de 160 y 157 ppb en CDMX y Edomex. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La contaminación no deja en paz al Valle de México. Esta tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que mañana domingo 19 de mayo habrá Hoy No Circula para la CDMX y Edomex. Pero, ¿quiénes son los afortunados que se libran de estas restricciones?

En su reporte de las 14:00 horas, la CAMe indicó que se registraron concentraciones máximas de ozono de 160 y 157 ppb en las estaciones de Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), y UAM Xochimilco (UAX), ubicadas en la alcaldías de Coyoacán y Xochimilco respectivamente.

Lo anterior debido al estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo, gracias a que un cielo despejado, viento débil y radiación solar intensa. Este sábado, se han registrado temperaturas mayores a 30 grados centígrados.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este domingo 19 de mayo?

Aquellos carros que no se verán afectados por el Hoy No Circula y que, por lo tanto, podrán circular con normalidad este domingo 19 de mayo son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00″ o “0″ vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa 3 y 4 .

o vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan y terminación de placa . Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos , destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Debido a la mala calidad del aire en el Valle de México, habrá Hoy No Circula este domingo 19 de mayo de 2024. (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Por estos días, las patrullas de tránsito están muy atentas al cumplimiento del programa Hoy No Circula. La multa por no respetar esta medida se encuentra en el artículo 47 del Reglamente de Tránsito y dice lo siguiente:

Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

De acuerdo con dicho reglamento, los conductores que se quieran ‘pasar de listos’ y no cumplan con el programa se pueden hacer acreedores a multas que van desde 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2024, la UMA subió 4.66 por ciento para quedar en los 108.57 pesos, por lo que las sanciones quedan de este modo: