Contingencia ambiental en CDMX y Edomex: Así queda el Doble Hoy No Circula para el sábado

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantendrá activa la Fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México en su reporte de las 19:00 de este viernes 23 de febrero.

En su comunicado, la CAMe destacó que esta tarde se registró una concentración de ozono de 187 ppb en la estación de monitoreo de FES Aragón (Nezahualcóyotl, Estado de México).

La Fase 1 continuará “con el fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud”, apuntó la CAMe.

Esto, luego de que el jueves 22 de febrero se activara la contingencia ambiental por mala calidad del aire. Las autoridades detallaron que se registraran 183 puntos de contaminación.

A las 15:00 horas de este viernes las condiciones ambientales no habían mejorado, ya que se registró una concentración máxima de 167 ppb en la estación de monitoreo del Ajusco Medio, alcaldía Tlalpan, lo que significó que la calidad del aire era extremadamente mala.

Contingencia ambiental: ¿Qué vehículos no circulan el día de mañana sábado 24 de febrero?

Debido a la contingencia, el sábado 24 de febrero deberán suspender su circulación los siguientes vehículos, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado verde, terminación de placa 1 y 2 .

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “0″, “00″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Horario de la contingencia ambiental

Si bien la contingencia ambiental no tiene un horario como tal, las restricciones a la circulación vehicular si tienen hora de inicio y de final.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que las medidas aplican desde las 5:00 am del sábado 24 de febrero y culminan a las 22:00 horas del mismo día. Esto quiere decir que los autos con restricciones sí pueden circular antes o después de ese plazo.

Estos autos se salvan del Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

En medio de la contingencia ambiental, estos son los automóviles que no tendrán problemas:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0″ o “00″, cualquiera que sea su uso (salvo los vehículos con engomado color verde, terminación de placa 1 y 2).

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

De acuerdo con el informe, los taxis podrán circular desde las 05:00 horas hasta las 10:00 horas los días que que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Exentos también los vehículos de servicios urbanos, por ejemplo, aquellos que están destinados a atender emergencias médicas, de seguridad pública, bomberos, equipos de rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

¿Cómo va la contingencia ambiental y por qué no cede la contaminación?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la presencia de una circulación anticiclónica en nuestro país, lo que significa que hay altas temperaturas y pocas posibilidades de que llueva.

La CAMe advirtió que este fenómeno meteorológico contribuiría a que las condiciones del aire no mejoren y la contingencia ambiental se prolongue.

Otra consecuencia de la circulación ciclónica son las altas temperaturas que se viven en la Ciudad de México, donde este fin de semana habrá hasta 30 grados centígrados.

¿Qué medidas tomar ante una contingencia ambiental? Esto dice la CAMe

Las autoridades recomendaron a las personas no realizar actividades al aire libre, ya que los altos niveles de ozono en el aire traen afectaciones a la salud, en especial al sistema respiratorio. Así que si sueles salir a correr al parque, debes evitarlo al menos en el horario de las 13:00 y 19:00 horas.

También se recomienda no fumar, en especial en espacios cerrados. La CAMe agrega no usar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Si tienes auto, se aconseja cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas. En casa, revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, así como acortar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.