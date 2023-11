Caravana ‘acuérdate de Acapulco’ permanece afuera de Palacio Nacional mientras AMLO da su mañanera

El campamento de la caravana ‘Acuérdate de Acapulco’ permaneció afuera de Palacio Nacional durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 7 de noviembre.

En la noche se instalaron las tiendas de campaña y también se proyectó sobre el edifico de Palacio Nacional la leyenda “Acuérdate de Acapulco”.

Se trata de un grupo de daminficados en Guerrero tras el paso del huracán Otis que llegaron a la Ciudad de México la tarde del lunes.

Para este martes se prevé que realicen una caminata hacia la Cámara de Diputados para exigir tanto al presidente como a los legisladores, apoyo que, aseguran, no han tenido.

Policías ‘bloquearon’ ingreso de la caravana de Acapulco

Al llegar a las inmediaciones del recinto federal, los inconformes gritaron consignas para pedir más recursos que faciliten la reconstrucción del puerto y municipios afectados.

Antes de llegar al Zócalo capitalino, los policías le bloquearon el paso con grúas a esta caravana que llegó desde Acapulco.

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando decenas de manifestantes llegaron al cruce de la calle Madero, luego de que la policía capitalina retuvo sus coches sobre Avenida Juárez.

“Acapulco merece que no haya trifulcas, que no haya violencia, que no haya violentadores como lo vimos hace un momento, hoy no vamos a permitir que nos intimiden”, expresó Ebodio Velázquez, exalcalde de Acapulco, quien encabezó la movilización.

“Estábamos esperando que ya nos dieron resultados y lo que recibimos fue violencia del presidente en su ‘mañanera’, lo que hizo fue denostar en lugar de escuchar a los acapulqueños que vienen, pareciera que sigue en la misma idea de dividir al país y polarizar”, expresaron.

La exigencia fue: ‘Déjenos pasar’ y aseguraron que la manifestación es para que Acapulco no se “convierta en un cementerio turístico y de hoteles, restaurantes y plazas comerciales”.