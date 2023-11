Caravana desde Acapulco llega a CDMX... pero impiden que llegue a Palacio Nacional: ‘Déjenos pasar’

La caravana por la Reconstrucción de Acapulco apenas y pisó la Plaza de la Constitución, pues no llegó a Palacio Nacional este lunes 6 de noviembre, luego del recorrido que hizo esta mañana, desde el puerto a la Ciudad de México, en demanda de apoyo para los damnificados por el huracán “Otis”.

Alrededor de las 13:30 horas, unas decenas de manifestantes llegaron al cruce de la calle Madero con la Plaza de la Constitución, luego de que la policía capitalina retuvo sus coches sobre Avenida Juárez.

“Acapulco merece que no haya trifulcas, que no haya violencia, que no haya violentadores como lo vimos hace un momento, hoy no vamos a permitir que nos intimiden”, expresó Ebodio Velázquez, exalcalde de Acapulco, quien encabezó la movilización.

Entre gritos de “déjenos pasar”, los manifestantes de Acapulco explicaron que el objetivo es exigir al Gobierno y al Legislativo un fondo por 300 mil millones de pesos para que el puerto no se “convierta en un cementerio turístico y de hoteles, restaurantes y plazas comerciales”.

El perredista dijo que hay cerca de un millón de habitantes en el puerto y no 800 mil que refiere el gobierno.

Se le cuestionó cuándo entregaban su pliego petitorio en Palacio Nacional, a lo que respondieron: “Ahorita nos vamos a reajustar y definiendo cuál será nuestro plan.

“Estábamos esperando que ya nos dieron resultados y lo que recibimos fue violencia del presidente en su ‘mañanera’, lo que hizo fue denostar en lugar de escuchar a los acapulqueños que vienen, pareciera que sigue en la misma idea de dividir al país y polarizar”, expresaron.

Los manifestantes decidieron no acercarse a Palacio Nacional, por no descuidar sus coches que habían dejado en Avenida Juárez.

En su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta movilización era “oportunismo y politiquería”, pues no habría “límite” de recursos para apoyar a los damnificados.

“No estoy inventando ningún falso. Está el señor Naranjo del PRD, y otros simpatizantes de la señora Xóchitl Gálvez, pero están en su derecho. Nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo y no faltarán recursos” para Acapulco, subrayó.

Entre los integrantes de la caravana están Jesús Evodio Velázquez Aguirre, exalcalde perredista de Acapulco, y militantes y simpatizantes del PRD y PAN, así como exdiputados locales, exalcaldes, pequeños empresarios y representantes del sector turístico afines a esos partidos.