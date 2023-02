¡Hay chamba para contadores! CDMX tiene vacantes de hasta 20 mil pesos

Para quienes quieren iniciar febrero con trabajo o tener un mejor sueldo en su empleo, pueden consultar opciones en la CDMX.

En este caso particular es para quienes se han desempeñado en el área de contabilidad y los sueldos van desde 18 a 27 mil pesos en diversas empresas.

La forma en la cual se pueden consultar o aplicar para estas vacantes es a través del periódico del empleo que la Secretaría del Trabajo de la CDMX publica cada quincena.

Estas son las opciones disponibles:

Contabilidad Administrativa

La vacantes está en la empresa Fibra Uno Administración y el sueldo es de 18 mil pesos. Se solicita que la experiencia sea de seis meses a un año. El horario es de 9:00 a 18:00 horas.

Contabilidad General

También es en la misma empresa pero el salario es de 27 mil pesos con la misma temporalidad de experiencia y horario.

Contadora

Es en la compañía Administración all in one con un sueldo de 15 mil pesos y se solicita que la experiencia sea de uno a dos años en el área. El horario es de 9:00 a 18:00 horas.

Ejecutivo de cuentas

La empresa donde está la vacante es en Argo Star Freight y el sueldo que ofrecen es de 20 mil pesos. La experiencia solicitada es de uno a dos años y el horario de 9:00 a 18:00 horas. En este caso se sabe que hay hasta 18 lugares.

¿Cómo utilizar el periódico del empleo?

Se puede abrir desde la página de la Secretaría del Trabajo o consultarlo a través de sus redes sociales.

Después se descargará un archivo en formato PDF en el que las ofertas de trabajo aparecen dividas por alcaldías. Ahí es donde podrás encontrar la vacante que sea de tu interés.

En cada sección hay un código QR que se debe escanear o puedes ingresar al enlace que viene en el PDF para llenar un formulario, mediante el cual se hará el contacto directo con la empresa.