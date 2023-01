Ataque contra Ciro Gómez Leyva: 11 presuntos responsables son detenidos durante cateos

11 personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, informó este miércoles Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

La funcionaria explicó que las detenciones se hicieron en 12 cateos simultáneos hechos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

“Reitero, no habrá impunidad. En breve más información”, añadió en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa a las 9:30 horas de este miércoles.

El conductor de Radio Fórmula fue atacado la noche del 15 de diciembre de 2022, cerca de su domicilio.

¿Cuándo ocurrió el atentado y quiénes lo investigan?

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque y ofreció su solidaridad al periodista. De hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vía el Centro Nacional de Inteligencia, colabora en las pesquisas.

Sin embargo, días después López Obrador llegó a sugerir la posibilidad de que los responsables del atentado contra Gómez Leyva pertenezcan a la oposición.

“Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En este caso en particular, les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que, posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar a nuestro Gobierno”, afirmó en Palacio Nacional el 19 de diciembre pasado.

Tras el ataque, un grupo de 177 periodistas mexicanos -entre reporteros, editores, columnistas y articulistas-, exigieron a López Obrador parar sus ataques contra la prensa hechos desde las ‘mañaneras’.

Afirmaron que todas las emanaciones de odio hacia los comunicadores se “incuban, nacen y se esparcen” en Palacio Nacional.