Hoy No Circula CDMX y Edomex para este martes 15 de noviembre

La fase 1 de contingencia ambiental fue suspendida el lunes, por lo que el Hoy No Circula opera de manera normal. (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que desde las 17:00 horas de este lunes 14 de noviembre quedó suspendida la fase 1 de la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México por mala calidad del aire, por lo que el Doble Hoy No Circula será suspendido para este martes.

La dependencia señaló que “las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia”.

Hoy No Circula para este martes 15 de noviembre en CDMX y Edomex

Aunque la CAMe suspendió el Doble Hoy No Circula, los automóviles con engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que tengan el holograma 1 o 2, deberán quedarse guardados en casa debido a que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para el martes 15 de noviembre.

Hoy No Circula. Este martes no circulan los vehículos con engomado color rosa. (Especial)

¿Qué autos sí circulan este martes 15 de noviembre?