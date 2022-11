¿De verdad las contingencias ambientales son tan raras en noviembre? Esto dicen los datos

Se recomienda que personas adultas mayores, menores de edad y personas asmáticas no salgan de sus domicilios durante una contingencia ambiental. (Especial)

La declaración de la Fase 1 de contingencia ambiental ‘levantó' sospechas durante el fin de semana. En redes sociales, usuarios cuestionaron el que se declarara justo cuando diversas organizaciones de la sociedad civil y políticos se preparaban para la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Las contingencias ambientales son tan inusuales en noviembre? La respuesta es sí, pero eso no significa que se hayan registrado en este mes.

Sergio Zirath Hernández, de la dirección general de Calidad del Aire de la Ciudad de México, explicó que históricamente, el inicio de la primavera es la época más propicia para las contingencias ambientales.

“Históricamente, marzo, abril, mayo, son los meses que por las condiciones climáticas, donde tenemos altas temperaturas, poco viento, poca nubosidad, se genera mucho ozono y también se acumula al haber poco viento”, explicó en conferencia de prensa.

El especialista subrayó que eso no quiere decir que las contingencias no puedan declararse en otros meses. De hecho, la CAMe declaró contingencia ambiental en noviembre de hace 2 años.

Datos históricos de la comisión muestran que la alerta ha sido declarada en noviembre en 2009 (dos veces), y en 2010, 2011, 2012, 2018 y 2020 (una vez).

Pronóstico no es nada ‘esperanzador’

Jorge Zavala, doctor del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, advirtió que con base en la información recabada, se puede pronosticar que las condiciones climatológicas que propician la contingencia se alargarán.

“(Las condiciones) van a permanecer el día de hoy y mañana (lunes) porque no tenemos vientos favorables y tenemos presiones relativamente altas”, comentó.

Jorge Zavala, doctor del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

El especialista apuntó que será hasta el próximo miércoles 16 de noviembre cuando se den condiciones favorables para la dispersión de contaminantes con la llegada del Frente Frío Número 9.