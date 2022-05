‘Traidores a la patria’: Martí Batres insulta a diputados que votaron contra reforma eléctrica

Durante la conferencia informativa sobre los programas y obras de gobierno que se han realizado en la en la Alcaldía Azcapotzalco, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se refirió a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador como ‘traidores a la patria’ y que ‘no tienen madre’.

“Las riquezas que están en el subsuelo son del dominio total de la nación, pero los neoliberales privatizaron todo. Privatizaron la electricidad, privatizaron las minas, privatizaron incluso el petróleo”, comentó el secretario durante su participación.

Al referirse respecto a la reforma del presidente López Obrador, que el pasado 17 de abril no logró reunir los votos necesarios para ser aprobada por el Pleno de San Lázaro, Batres menospreció a los legisladores que frenaron el cambio.

“Hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes que eran necesarias, esos legisladores no tienen dignidad, esos legisladores no tienen patria, esos legisladores no tienen madre”, mencionó.

“Son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de la compañías extranjeras y no los intereses nacionales; sin embargo, el presidente López Obrador aprovechó el impulso y envió la iniciativa para nacionalizar el litio”, continúo el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la aprobación de la nacionalización del litio, Batres declaró que este es un “equivale a la expropiación petrolera del General Lázaro Cárdenas del Río”. Aparte de que llamó al mineral el ‘petróleo del siglo veintiuno’.

“Sólo la nación explotará el litio y ese mineral es tan importante porque es el oro blanco, el petróleo del siglo veintiuno”, declaró.

Para terminar su participación durante la conferencia, el secretario le agradeció a los residentes de la alcaldía y vitoreo un ‘viva la Ciudad de México, viva México’.