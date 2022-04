Sheinbaum deja la oficina y encabeza mitin a favor de AMLO

Al presidente Andrés Manuel López Obrador “no lo van a vencer las calumnias”, porque “tiene un pueblo que lo acompaña” y “no está solo”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien, en horas de trabajo, llamó a los 80 mil –según cifras oficiales– “simpatizantes” que atiborraron ayer el Monumento a la Revolución a participar en la consulta de revocación de mandato.

No fue una asamblea informativa de la reforma eléctrica, como se dijo, sino un mitin masivo de cierre de campaña, al más puro estilo priista con decenas de camiones llenos de acarreados por sindicatos priistas, ahora morenistas, como el de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que encabeza Isaías González Cuevas, en favor del inquilino de Palacio Nacional, en la antesala de la consulta que se realizará el domingo próximo.

Flanqueada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado; el productor de televisión Epigmenio Ibarra, y el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, por un lado, y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, a su diestra, Sheinbaum aprovechó el micrófono para lanzarse contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“A algunos consejeros del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral”, soltó, mientras la muchedumbre coreaba “¡Fuera, fuera, fuera, fuera!”; aseveró que los consejeros “no toleran la consulta popular”, por lo que “esconden las casillas para que la gente no participe”; no difunden la consulta, “pero eso sí ganan más” que el Presidente.

“Odian la idea de un pueblo libre y participativo. ¿Y saben por qué? Están por cumplir nueve años al frente del INE, y por eso ya les gustó. Piensan que la democracia es de ellos, pero no, la democracia es la soberanía del pueblo”, agregó; en la plaza pululan los carteles para “que siga López Obrador gobernando hasta 2024″ y Sheinbaum cuestionó: “¿Quién va a participar el próximo domingo? ¿Quién defiende la reforma eléctrica del presidente López Obrador?”.

En el acto proselitista en el que asistieron legisladores, tanto federales como locales de Morena, y funcionarios del gabinete federal y capitalino, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, llamó a “consolidar” la cuarta transformación el próximo domingo 10 de abril y advirtió que “el último reducto del neoliberalismo” se quedó enquistado en “la dictadura del INE”.

“Este domingo el pueblo de México se alzará en las urnas y encabezará una revolución pacífica contra la dictadura del INE. Vamos a ratificar a nuestro Presidente para que la transformación continúe y para proteger lo mucho que se ha logrado”, sostuvo.