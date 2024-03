Elon Musk quiere hacer negocio con Texas: ¿Qué sabemos del ‘cambalache’ de tierras?

Los 1,800 metros cuadrados que Space X le daría en el intercambio no son “contiguos”, aclaró el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. [Fotoarte: El Financiero | Créditos: Bloomberg Mercury, Shutterstock]

Laredo, Texas. La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Texas autorizó el inicio de las negociaciones de intercambio de tierras con Space X, empresa del segundo hombre más rico del mundo Elon Musk. El objetivo de las negociaciones es “la adquisición de aproximadamente 477 acres (unos 1,800 metros cuadrados) para un nuevo parque estatal”.

De acuerdo con el permiso, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) busca dicho terreno ubicado cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Atascosa. A cambio, Texas le daría alrededor de 43 acres de tierra del Parque Estatal Boca Chica, en el condado de Cameron, a Space X.

Es decir, se haría un intercambio de tierras entre ellos, lo cual, según la comisión, “generaría un rendimiento diez veces mayor”, ya que permite al TPWD comenzar a planificar un nuevo parque estatal que daría al público acceso a la pesca, actividades en kayak y senderismo entre otras.

David Yoskowitz, director ejecutivo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dijo que esta es una buena oportunidad para adquirir tierras que han sido de interés desde hace tiempo.

“Esperamos trabajar con el condado de Cameron, los funcionarios municipales y estatales, así como con el público, para desarrollar una visión compartida para Bahía Grande que mejore la conservación y amplíe las oportunidades recreativas para todos los texanos, tanto ahora como en el futuro”, señaló Yoskowitz.

Cabe explicar que los 1,800 metros cuadrados que Space X le daría en el intercambio no son “contiguos” y la comisión dijo que la mayoría de “no se conectan entre sí ni con áreas que ofrecen acceso público en el Parque Estatal Boca Chica”.

Estas zonas más pequeñas y no contiguas no proporcionan acceso a la playa y están repartidas entre propiedades privadas o inmediatamente adyacentes a las instalaciones de SpaceX, lo que significa que no están fácilmente disponibles para el uso público.

Además, “proporcionan un hábitat de vida silvestre menos cohesivo que el que ofrece una zona conectada y gestionada de forma consistente tierra de conservación”, se lee en el anuncio oficial publicado.

De acuerdo con The Texas Tribune, hay quienes expresaron su preocupación ante este intercambio debido a que se limita el acceso a la playa en el Parque Estatal Boca Chica, además de que podrían inferirse daños potenciales a las especies endémicas de la zona, en especial las que están en peligro de extinción.