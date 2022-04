Comenzará la austeridad en Twitter: Elon Musk recortaría empleos como una de las medidas

Mientras negociaba un acuerdo de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, Elon Musk les dijo a los banqueros que se concentraría en los resultados de la compañía de redes sociales y planteó la idea de reducir costos y empleos, según personas familiarizadas con el asunto.

En llamadas con equipos de banqueros antes de que se anunciara el acuerdo, Musk respondió preguntas sobre cómo generaría retornos financieros en Twitter. Si bien nada está escrito en piedra, y el propio Musk no tenía acceso a las finanzas no públicas de Twitter en ese momento, mencionó específicamente los recortes de empleos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados. No entró en detalles sobre qué departamentos o puestos podrían verse afectados, dijeron las fuentes.

Twitter La red social que pasará a manos de Elon Musk tiene 12 años de historia y ha sido testigo de la evolución de las plataformas de internet. (Shutterstock)

Musk también discutió ideas para monetizar la plataforma y aumentar el flujo de efectivo, incluidos los posibles servicios de suscripción para generar ingresos recurrentes, dijeron. Si bien ha dicho poco públicamente sobre cómo planea impulsar el crecimiento, sugirió a principios de este mes que no está preocupado por el dinero. “No me importa en absoluto la economía”, dijo Musk en una conferencia de TED después de hacer su oferta para comprar la empresa.

Todos, desde los empleados hasta los inversionistas en Twitter, están ansiosos por saber cómo Musk planea administrar la compañía, que será de propiedad privada una vez que se cierre su transacción de 54.20 dólares por acción. Además de sus tuits públicos sobre el asunto, la persona más rica del mundo no ha compartido muchos detalles de lo que podría cambiar, y la gerencia de Twitter no realizó una llamada de inversionistas con la publicación de las ganancias trimestrales el jueves.

Musk aún no ha revelado sus planes oficiales sobre lo que hará con Twitter. (Al Drago/Bloomberg)

En la declaración básica que anuncia el acuerdo, Musk dijo que quiere hacer que Twitter sea “mejor que nunca” al “mejorar el producto con nuevas funciones, hacer que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los robots de spam y autenticar a todos los humanos”. El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal , les dijo a los empleados el lunes que todo seguiría como siempre hasta que se cierre el trato.

Musk no hizo una presentación similar de sus planes e ideas, incluidos los despidos, al directorio de Twitter, según una persona familiarizada con el asunto. La junta evaluó el acuerdo principalmente por su precio, en relación con el propio modelo de Twitter de su desempeño financiero futuro, agregó la persona.

Las personas informadas sobre las llamadas, que formaban parte del intento de Musk de financiar a los bancos, dijeron que el multimillonario dejó en claro que buscaría beneficios financieros del acuerdo. Habló sobre su historial en Tesla y SpaceX como evidencia de que sabe cómo hacer la transición de las empresas para generar retornos, dijo una de las personas.

Musk también repitió algunas de las ideas que había tuiteado sobre cómo dirigir la empresa. Habló sobre la necesidad de que las personas influyentes y las celebridades sean más activas en la plataforma, haciéndose eco de un tuit que envió este mes sobre cómo la superestrella de la música Taylor Swift no había publicado en tres meses.

For example, @taylorswift13 hasn’t posted anything in 3 months — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

Los representantes de Musk no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un representante de Twitter se negó a comentar.

Twitter dijo el jueves que obtuvo mil 200 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre, ligeramente por debajo de las estimaciones. El aumento del 16 por ciento en las ventas fue el peor ritmo de crecimiento en seis trimestres. Las cifras se vieron afectadas por la desinversión de MoPub, una plataforma de tecnología publicitaria, y de otro modo habrían sido del 22 por ciento.

Aún así, el desempeño de Twitter está en línea con los informes de Snap y Meta Platforms, que están lidiando con un menor gasto en publicidad debido a problemas con las cadenas de suministro, la inflación y la guerra en curso en Ucrania. Las acciones de Twitter cerraron a 49.11 dólares, muy por debajo de la oferta de compra de Musk .