Ómicron se acerca al pico de contagios en EU y en algunas regiones solo se ha vacunado al 60% de la población

La variante ómicron está comenzando a aflojar su control en el noreste de los Estados Unidos, pero los expertos advierten que la última ola de COVID-19 tardará más en retroceder en todo el país.

El rápido aumento y rápido descenso de la cepa en una de las partes más pobladas de los Estados Unidos hace eco de su trayectoria en áreas de Europa y Sudáfrica, donde las infecciones se dispararon solo para volver a disminuir casi con la misma rapidez. Eso generó esperanzas de que, si bien ómicron a veces parecía una repetición de los peores días de la pandemia temprana, pronto disminuirá.

Sin embargo, la forma de la onda ómicron puede verse diferente en varias partes del país, según las tasas de vacunación y la capacidad hospitalaria en esas áreas. Si bien ómicron ha sido más leve que otras variantes, ha ejercido presión sobre los proveedores de atención médica en todo el país, y las infecciones en los niños han sido más altas esta vez.

A nivel nacional, la onda ómicron podría alcanzar su punto máximo esta semana, según proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Aún así, los estados donde la propagación de ómicron llegó más tarde verán un pico retrasado, dicen los meteorólogos.

“Ómicron está cayendo tan rápido como subió”, dijo Ali Mokdad, profesor de IHME y director de estrategia para la salud de la población en la Universidad de Washington. “Vamos a pasar por un par de semanas más que son muy difíciles para nuestros hospitales, pero a mediados de febrero, marzo, deberíamos estar en una muy buena posición”.

Pero las bajas tasas de vacunación de Estados Unidos en ciertas regiones han hecho que algunos expertos se preocupen de que el país no se recupere tan rápido de ómicron. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 80 por ciento de los estadounidenses mayores de 5 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Pero algunos estados, incluidos Idaho, Wyoming y Louisiana, están luchando por superar el 60 por ciento.

“Los datos de otros países son realmente un canario en la mina de carbón para nosotros, pero en realidad nuestros datos son muy exclusivos de los estados”, dijo la epidemióloga de la Universidad de Alabama, Bertha Hidalgo. “Nos guiamos más por lo que vemos dentro de los Estados Unidos que por lo que vemos fuera”.

En Alabama, solo el 60 por ciento de la población elegible del estado ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y el estado no ha restablecido las medidas de mitigación de COVID a raíz de ómicron. Durante las últimas dos semanas, el estado ha seguido viendo un aumento en los casos, lo que hace que Hidalgo se preocupe de que Alabama no experimente la misma recesión rápida. Las próximas semanas determinarán si la curva viral del estado sigue o no el mismo camino que los estados del noreste como Nueva York, que identificó su primer caso 14 días antes que Alabama.

Nueva York, que ya ha visto una caída en los casos y hospitalizaciones, tiene una de las tasas de vacunación más altas en el país. En la ciudad de Nueva York, los funcionarios públicos también han sido estrictos en la promoción del uso de máscaras, al tiempo que hacen cumplir los mandatos de vacunas para restaurantes cerrados y lugares de entretenimiento.

Aunque las infecciones disminuyan, los efectos de ómicron se seguirán sintiendo a medida que algunos de los pacientes más enfermos sucumban a la enfermedad. El pronóstico más reciente de los CDC del 17 de enero, que tiene en cuenta el modelo IHME y muchos otros, aún predice que las muertes por COVID-19 seguirán aumentando durante las próximas cuatro semanas.

La vacilación hacia el optimismo prematuro es válida: este mes, Estados Unidos alcanzó las 850 mil muertes relacionadas con el COVID, más que cualquier otra nación. Y los expertos han predicho erróneamente el principio del fin de la pandemia antes. Ómicron se descubrió hace solo dos meses, por lo que es imposible determinar con precisión la trayectoria del virus en las próximas semanas y meses.

Quedarse

En lo que sí coinciden los expertos es en que el COVID-19, de una forma u otra, llegó para quedarse.

“COVID-19 como pandemia, en opinión del instituto, ha terminado”, dijo Mokdad del IHME. “Pero el COVID-19 como virus existirá durante mucho tiempo”.

Dijo que las píldoras antivirales de Merck & Co. y Pfizer junto con las vacunas y las inyecciones de refuerzo, serán herramientas esenciales para ayudar a prevenir futuros aumentos repentinos. Los estudios también han demostrado repetidamente que usar mascarillas que se ajusten bien en interiores puede contribuir en gran medida a frenar la propagación.

Wafaa El-Sadr, directora de ICAP Global Health en la Universidad de Columbia y líder del Instituto de Respuesta a la Pandemia de la ciudad de Nueva York, dijo que la rápida tasa de transmisión de ómicron ayudó a “saturar” rápidamente a la población, infectando a cualquier persona vulnerable a la infección. El-Sadr dijo que la combinación de inmunidad basada en una infección previa y la vacunación contra el virus brinda un nivel de protección: menos personas son susceptibles de enfermarse. Los casos y las hospitalizaciones pueden disminuir rápidamente en las próximas semanas, dijo, pero es importante comenzar a pensar en cómo vivir con el virus a largo plazo.

“Ahora es el momento de intentar cambiar la narrativa”, dijo El-Sadr. “¿Cómo podemos ajustar nuestras vidas en el contexto de COVID en lugar de seguir teniendo un miedo enorme?”