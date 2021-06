Facebook enfrenta demandas por tráfico sexual en su plataforma

Facebook apeló a la Corte Suprema después de que no logró que se desestimaran las quejas. (Bloomberg)

Facebook debe enfrentar demandas presentadas por tres mujeres que afirman que fueron obligadas a prostituirse cuando eran adolescentes por abusadores que usaron el sitio de redes sociales para atrapar a niñas.

El juez James Blacklock de la Corte Suprema de Texas dijo en un fallo el viernes que las mujeres pueden demandar a Facebook bajo una ley estatal que permite acciones legales contra quienes se benefician del tráfico sexual. Pero dijo que no pueden presentar reclamos bajo la ley federal de que Facebook no advirtió a los menores y no tomó medidas para bloquear la actividad de tráfico sexual en su sitio.

Facebook no ha implementado salvaguardias efectivas para bloquear a los traficantes sexuales porque se beneficia de la publicidad para más de 2 mil millones de usuarios, según las demandas. Las mujeres afirman que la empresa no utilizará espacios publicitarios para anuncios de servicio público sobre los peligros del tráfico sexual.

Facebook apeló a la Corte Suprema después de que no logró que se desestimaran las quejas en la corte de distrito y en la Decimocuarta Corte de Apelaciones en Texas. La compañía argumentó que está protegida por la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, que protege a los sitios web de demandas por lo que los usuarios publican en línea.

El juez rechazó ese argumento. “El reclamo legal por beneficiarse a sabiendas o intencionalmente de la participación en una empresa de tráfico de personas no está prohibido por la Sección 230”, dictaminó el juez.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Blacklock devolvió el caso a la corte de distrito para procedimientos adicionales y sugirió que las disposiciones de la Sección 230 escritas en 1996 pueden estar desactualizadas y maduras para que el Congreso las revise.

“Quizás los avances en la tecnología ahora permitan que las plataformas en línea controlen más fácilmente las publicaciones de sus usuarios”, dijo Blacklock. “Por otro lado, tal vez someter a las plataformas en línea a una mayor responsabilidad por la actividad dañina de sus usuarios reduciría la libertad de expresión en Internet al alentar a las plataformas a censurar el contenido ‘peligroso’ para evitar demandas”.

En marzo, un tribunal federal en Houston dictaminó que Salesforce.com debe enfrentar quejas estatales y federales sobre facilitación de tráfico sexual por parte de varias mujeres jóvenes que dijeron que sus proxenetas las vendieron repetidamente por sexo a través de anuncios clasificados de Backpage.com.