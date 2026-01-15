Las señales de alerta en el mercado de crédito privado

El modelo de negocio de Tricolor Holdings no parecía especialmente estable desde el principio. El prestamista automotriz, con sede en Irving, Texas, se especializaba en créditos subprime para autos, es decir, financiamientos para personas con baja probabilidad de poder pagar. “¿Tienes mal crédito? No te preocupes”, sigue diciendo el sitio web de Tricolor, más de un mes después de su derrumbe público. La empresa se promocionaba entre inmigrantes indocumentados, aun cuando el Presidente Donald Trump prometía llevar a cabo “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”. Y, por si se necesitaba otra señal del desorden interno, una investigación publicada en 2022 reveló que el prestamista vendía vehículos defectuosos y cobraba tasas por encima del mercado, dejando a sus clientes enojados y estafados.

Dada esa estrategia tan frágil, se pensaría que el colapso de Tricolor en septiembre, cuando se declaró en bancarrota, habría pasado casi desapercibido en Wall Street. Sin embargo, resultó que algunos de los nombres más importantes de las finanzas, incluidos JPMorgan Chase & Co. y Barclays Plc, le habían prestado en conjunto cientos de millones de dólares a la compañía. Y después de que surgieron pruebas de que Tricolor había usado los mismos autos como garantía para varios préstamos, una práctica conocida como double-pledging, quedó en duda si esos prestamistas recuperarían su dinero.

Un concesionario Tricolor en Houston. (Mark Felix )

Pero el verdadero susto fue que Tricolor no era un caso aislado. Poco después de su caída, el proveedor de autopartes First Brands Group se declaró en quiebra después de que inversionistas expresaran preocupación por su dependencia de préstamos a corto plazo que no aparecían en su balance. Luego, los bancos regionales Zions Bancorp NA y Western Alliance Bancorp revelaron exposición a presunto fraude por parte de acreedores, lo que desencadenó una caída repentina en sus acciones. Ese mismo día, el cofundador de la firma de inversión de Miami 777 Partners LLC fue acusado de fraude y conspiración por, supuestamente, ignorar préstamos más de una vez. Y la lista continúa.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, dio nombre a esta tendencia a mediados de octubre, durante la llamada de resultados del tercer trimestre, en la que el banco reconoció un golpe de 170 millones de dólares por el caso Tricolor. “Probablemente no debería decir esto”, dijo Dimon, “pero cuando ves una cucaracha, probablemente haya más”.

Para algunos, la analogía de Dimon fue exagerada. Líderes de instituciones de crédito privado en particular, quizá a la defensiva tras años de críticas por asumir deudas riesgosas con poca transparencia o supervisión, se incomodaron.

Los bancos regionales también sostienen que los recientes golpes crediticios no son señales de problemas sistémicos más amplios, y mucho menos un indicio de que estamos encaminándonos a repetir la crisis bancaria de 2023 que hundió a varios prestamistas pequeños y medianos. Pero para otros, el comentario de la “cucaracha” desató un frenesí de paranoia en Wall Street, como si todos corrieran a revisar los gabinetes. “¿Habrá más?”, se preguntaban, con el insecticida en la mano.

La reacción al comentario de Dimon muestra cuán sensible se ha vuelto Wall Street ante la posibilidad de una fractura en el mercado crediticio. Tras un mercado alcista de varios años impulsado por tasas bajas, algunos analistas creen que una corrección es inevitable.

Pese a los bajos costos de endeudamiento, los elevados rendimientos y tasas de incumplimiento de bonos basura en línea con los promedios históricos, los pesimistas dicen que hay motivos para la cautela, especialmente en el mundo del crédito privado que es difícil de rastrear. Las empresas que se financian mediante este tipo de crédito están aplazando crecientemente los pagos de intereses y sumándolos al capital del préstamo, un arreglo temporal conocido como payment-in-kind. “Eso significa que estas compañías están estiradas al límite”, afirma Edward Altman, analista veterano y profesor emérito de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. También ha habido casos en que prestamistas privados valoran el mismo préstamo de manera radicalmente distinta.

“La gran pregunta es si realmente están reportando estas operaciones a su valor justo de mercado”, señala Elisabeth de Fontenay, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y especialista en crédito privado. Y esos son solo los indicadores visibles. Los mercados crediticios se han vuelto muchísimo más opacos en la última década. Tras la crisis financiera de 2008, el Congreso limitó la cantidad de riesgo que los grandes bancos podían asumir, lo que dio pie a la red de prestamistas conocida como el sistema bancario en la sombra —o, de manera menos ominosa, instituciones financieras no depositarias (NDFI, por sus siglas en inglés)— entre ellas, firmas que ofrecen crédito privado. En algunos casos, los préstamos privados son mejores que los bancarios, ya que están más adaptados a las necesidades del prestatario y pueden ofrecer condiciones más favorables. También son invisibles para terceros, incluidos los reguladores, lo que los hace tanto atractivos como riesgosos.

A medida que el crédito proveniente de las NDFI ha explotado, algunos bancos grandes han condenado esta expansión, y al mismo tiempo han tratado de participar en el negocio del crédito privado. Dimon, por ejemplo, ha calificado los términos relativamente laxos del crédito privado como “una receta para una crisis financiera”. A la vez, bancos como JPMorgan ahora prestan 1.2 billones de dólares al año a NDFI, incluidos 300 mil millones al crédito privado, según Moody’s Corp. Algunas de las cucarachas, dicho de otro modo, están saliendo de dentro de la casa.

El debate sobre si hay que entrar en pánico continúa, y el director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, minimizó los temores a finales de octubre, incluso cuando dos empresas más anunciaban pérdidas relacionadas con crédito.

Mientras tanto, la vigilancia es necesaria, dice Mike Mayo, el analista de Wells Fargo & Co. que hizo la pregunta que provocó el comentario de la “cucaracha” en primer lugar. Mayo asegura que los recientes colapsos crediticios son “un simulacro de incendio en miniatura” de cara a una eventual recesión. “Eventos como este son un buen recordatorio de que los préstamos sí se deterioran”, afirma. “Es una llamada de atención para que bancos e inversionistas mantengan una paranoia saludable”.

Con información de Daniel Taub

