¿Por qué la caída de Tricolor Holdings es una señal de alerta para la economía de EU?

Durante años, los estadounidenses con mayores dificultades económicas se han atrasado constantemente en los pagos de sus automóviles y otros préstamos. Y, sin embargo, la economía estadounidense ha seguido adelante, aparentemente ajena a ello.

Esta semana, recibió una llamada de atención. Tricolor Holdings, que construyó su negocio vendiendo autos usados ​​y otorgando préstamos a inmigrantes de bajos ingresos e indocumentados, se declaró en quiebra, lo que podría generar pérdidas para importantes instituciones financieras y llevar a las autoridades a investigar acusaciones de fraude.

Si bien algunas de sus circunstancias son específicas, también reflejan un sufrimiento más amplio para los prestatarios de bajos ingresos —y, cada vez más, para los estadounidenses más adinerados— a medida que la economía se enfría.

“La preocupación es si se producirán más casos similares a medida que las condiciones económicas empeoren”, declaró Todd Baker, investigador principal del Centro Richman de las Facultades de Negocios y Derecho de la Universidad de Columbia. “El temor es que esto sea la señal de alerta”.

¿Qué pasa con la compra de autos usados en EU?

Los prestatarios de automóviles subprime —generalmente aquellos con una puntuación crediticia inferior a 620— se encuentran en su peor situación en décadas.

En enero, alrededor del 6.5 por ciento tenía un retraso de al menos 60 días en los pagos, el porcentaje más alto desde que se comenzó a recopilar información en 1994, según Fitch Ratings. Desde entonces, se ha mantenido cerca de esos niveles.

Eso es una señal de alerta, dijo Ivan Drury, director de análisis de Edmunds. “Si llegas al punto de considerar saltarte un pago del auto, sabes que la situación ha empeorado. Para muchas personas, el auto es su medio de transporte para ir al trabajo y ganar dinero”.

En general, la proporción de deuda de consumo estadounidense en “morosidad grave” (definida como 90 días o más de atraso) se encuentra actualmente en su nivel más alto desde principios de 2020, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Esto incluye la morosidad en préstamos estudiantiles, que se ha disparado este año. Casi uno de cada tres prestatarios de préstamos estudiantiles está atrasado en el pago de sus deudas.

¿Cuáles son las alternativas para que migrantes soliciten préstamos en EU?

El sufrimiento no se limita a los prestatarios de bajos ingresos o a las personas con bajo puntaje crediticio. Los estadounidenses más adinerados también enfrentan dificultades.

La morosidad en deudas como tarjetas de crédito y pagos de automóviles ha aumentado casi un 20 por ciento en los últimos dos años para quienes ganan al menos 150 mil dólares al año, según VantageScore.

Desde la perspectiva de Wall Street, la mayor demanda de deuda de consumo ha sido una bendición, requiriendo nuevas líneas de crédito y creando un flujo constante de préstamos que se reempaquetan y venden como bonos respaldados por activos.

Si bien los mayores bancos estadounidenses han recortado los préstamos subprime para automóviles y otros segmentos del mercado de deuda de consumo, han otorgado amplio crédito a las entidades no bancarias, como Tricolor, que han surgido para cubrir la carencia.

Para las instituciones más grandes y reguladas, otorgar préstamos directos a prestatarios subprime se ha considerado demasiado arriesgado, pero prestar a otros prestamistas genera cierta distancia.