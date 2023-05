El lobo de Wall Street como NFT para los fans

La película de 2013 El lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio como el disoluto bróker Jordan Belfort, ha alcanzado el estatus de culto en los foros virtuales. Miles de memes y clips circulan en sitios como Discord y Reddit, e innumerables productos basados en la película (carteles, fundas para celulares, sudaderas) se venden en EBay, Etsy y Redbubble. Pero Red Granite Pictures, la productora propietaria de los derechos de la película, no recibe ni un centavo de ese dinero. Así las cosas, Red Granite quiere vender tokens no fungibles (NFT) para monetizar a los fans y mantener a raya la piratería. “Es una forma de proteger la propiedad intelectual de la película”, expone Randy Hermann, director financiero de Red Granite.

A partir de 100 dólares, dice la compañía, los fanáticos tendrán la oportunidad de poseer NFT coleccionables asociados a escenas del megaéxito de Martin Scorsese, que recaudó más de 400 millones de dólares (mdd) en taquilla. Quienes adquieran los NTF se convertirán en miembros de una comunidad en línea donde podrán comprar artículos como atrezos y disfraces y escuchar remixes de la banda sonora. El 10 de abril, un tribunal de Florida concedió a una filial de Red Granite una orden preliminar que impide que más de 150 sitios web vendan productos que, según afirma ésta, infringen sus derechos de propiedad, y la productora también está trabajando con abogados para retirar las versiones piratas de la película.

Las personas que se unan a la comunidad en línea (la compañía asegura que habrá decenas de miles) podrán votar sobre temas para historias de fan fiction que podrían servir de base para secuelas o spin-offs. Y Red Granite está planeando eventos en vivo como fiestas temáticas de El lobo de Wall Street y arte digital (autorizado) basado en frases de la película, citadas cientos de veces al día por los “finfluencers” de YouTube y los traders de TikTok. “Podemos crear defensores y embajadores entre los fans para que la propiedad intelectual y la franquicia de la película comiencen a parecerse más a una marca, y esta comunidad empiece a parecerse a un programa de fidelización”, dice Hiram Vazquez, fundador de Lala, un mercado de tokens digitales que trabaja con Red Granite en el proyecto.

Aunque los precios de los NFT se han derrumbado y el mercado cripto ha perdido alrededor de dos tercios de su valor desde un pico de 3 billones de dólares el año pasado, Hollywood está estudiando los tokens digitales como una forma de combatir la piratería y aumentar los ingresos. Warner Bros. Pictures ha lanzado una colección de NFT para El Señor de los Anillos; Paramount Pictures ha hecho lo mismo con Star Trek, Top Gun y sus series animadas de Nickelodeon; mientras que DreamWorks Animation ha vendido tokens basados en personajes de sus películas Trolls. El director ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, espera que los fanáticos compren avatares de Mickey Mouse y los personalicen para convertirlos en artículos digitales coleccionables. “Cuando piensas en todos los derechos de autor y marcas registradas, los personajes de Disney y la posibilidad de los NFT, son extraordinarios”, dijo Iger en un podcast de 2022 con la periodista Kara Swisher.

Con todo, la promesa de los tokens digitales se ha visto empañada por la sombra del fraude. La firma de análisis de criptoactivos y cadenas de bloques Elliptic Enterprises Ltd. señala que el año pasado más de 100 mdd en NFT fueron robados; en tanto que el mercado de tokens no fungibles OpenSea ha estado plagado de acusaciones de uso de información privilegiada y robo. Irónicamente, eso no desentona con la trama de El lobo de Wall Street, que narra el éxito y el derrumbe de los esquemas bursátiles de Belfort.

La producción de la película tuvo su propia cucharada de drama financiero de alto riesgo debido a los vínculos de Red Granite con el atribulado fondo soberano de Malasia 1MDB, víctima de un desvío de más de 4 mil 500 mdd orquestado por el empresario Jho Low (quien sigue fugitivo de la justicia) con otros conspiradores. Riza Aziz, quien fundó Red Granite en 2010, es hijastro de Najib Razak, el exprimer ministro de Malasia que cumple una condena de 12 años en la cárcel por su papel en el saqueo de 1MDB.

El gobierno estadounidense dice que Aziz financió la película con dinero robado de 1MDB. En una demanda de 2016, el Departamento de Justicia describió transferencias bancarias que mostraban que Low había enviado cientos de millones de dólares de 1MDB a Red Granite para la producción de películas y la compra de propiedades de lujo para Aziz en Londres, Nueva York y Beverly Hills, California. Red Granite resolvió el caso en 2018 con 60 mdd sin admitir ningún delito, pero Aziz enfrentará un juicio el próximo año como parte de una demanda que 1MDB interpuso en Malasia contra él y la productora. Aziz y Low dicen ser inocentes.

Red Granite espera que el plan de vender NFT genere ganancias, pero su director financiero Hermann considera que la comunidad en línea es más una oportunidad de marketing. Las ganancias que la empresa obtenga del proyecto NFT se donarán a organizaciones benéficas que promuevan la restauración de películas, apoyen a jóvenes cineastas, ayuden a mujeres y minorías en Wall Street y promuevan la educación financiera. Pero para Red Granite, el objetivo es “crear un incentivo para que las personas vuelvan a ver la película”, lo que aumentará los ingresos por streaming, dice Hermann.

“Se dijo por allí que los NFT son una forma de hacer dinero por parte de Red Granite. Esa no es nuestra intención”.

