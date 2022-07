WeChat, la herramienta de vigilancia más querida (y temida) de China

Imagina una segunda vida antes de los teléfonos inteligentes. Las tareas simples (pedir comida para llevar, mantenerse en contacto) se vuelven difíciles, por no hablar de las emergencias. En China, así es vivir sin WeChat. A pesar de su nombre, que suena como un servicio de mensajería, esta aplicación domina casi todas las facetas de la existencia diaria en línea de una persona en China: banca, citas, juegos, música, compras, redes sociales. Es una de las plataformas de redes sociales más grandes, con más personas usándola activamente que Twitter y Snapchat juntos.

Vivo en Hong Kong y uso WeChat habitualmente. En una noche típica antes de la pandemia, habría enviado un mensaje a mis amigos sobre dónde cenar y me enviarían la ubicación de un restaurante. Llamé a un taxi, escuché a Taylor Swift, reservé boletos de cine para ver Spider-Man y luego le pagué al taxista. En el restaurante, escaneé un código QR y examiné el menú. Pedimos, comimos, bebimos, pagamos la cuenta y apenas interactuamos con el mesero. De regreso, reservé un vuelo y un hotel para mi próximo viaje y vi las últimas noticias y chismes de celebridades. Durante todo este tiempo, nunca dejé WeChat.

Creciendo junto con la influencia de WeChat, su empresa matriz, Tencent Holdings Ltd., se disparó en valor e influencia durante la última década, en su apogeo como la quinta empresa más valiosa del mundo.

Tencent acumuló participaciones en Tesla, Reddit, Snap, Spotify y una variedad de marcas globales de entretenimiento. Detrás de los creadores de los juegos Fortnite y League of Legends y los éxitos de taquilla de Hollywood Men in Black: International y Wonder Woman está Tencent. Llega a las pantallas de miles de millones de personas en todo el mundo.

Pero de repente esos logros amenazan la existencia misma de Tencent en casa.

Una purga comunista derivada de la campaña del Presidente Xi Jinping para “frenar la expansión desordenada del capital” afecta a las empresas de tecnología más grandes del país. Una clase de magnates tecnológicos ultra ricos, una vez encarnada por el cofundador de Tencent, Pony Ma Huateng, ahora está en problemas.

WeChat parece ser una fuente alterna de comodidad y preocupación para Xi. Su ubicuidad lo convierte en una poderosa herramienta de vigilancia y control. También ha sido mal utilizado por un miembro de su propio partido político para espiar a sus colegas, dicen personas familiarizadas con el incidente, y ha ofrecido un lugar para que los ciudadanos expresen su indignación colectiva. Ma se enfrentó a una elección: remodelar su negocio y a sí mismo a la imagen de la nueva China de Xi o arriesgarse a perderlo todo.

Ma nació en 1971 durante la Revolución Cultural, una época violenta que le enseñó a una generación a errar por el lado de la precaución con la política. Ma tenía 13 años cuando su padre, del Partido Comunista Chino, consiguió trabajo en una empresa portuaria estatal en Shenzhen. Ma era callado, se comportaba bien, dicen sus maestros. Sobresalió en matemáticas y exhibió una obsesión con los telescopios.

En su examen de ingreso a la universidad, obtuvo 739 de 900, suficiente para ingresar a la Universidad de Tsinghua o la Universidad de Pekín. Pero algo sucedió en 1989, un año antes de que Ma comenzara la escuela. Miles de estudiantes salieron a las calles de Beijing, ocupando la plaza de Tiananmen y exigiendo democracia. Después de que llegaron los tanques, los padres de Ma decidieron mantener a su hijo cerca de casa. Se matriculó en la Universidad de Shenzhen, una escuela nueva rodeada de tierras de cultivo. No había astronomía, así que optó por la informática.

Ma estableció Tencent en 1998 con el dinero que obtuvo de una empresa anterior a un costo de 60 mil dólares, el equivalente a 62 años del salario promedio chino en ese momento. Él y sus cofundadores todavía tenían otros trabajos y, durante el primer año, los registros corporativos mencionan a la madre de Ma como propietaria y presidenta de Tencent. El software de chat estuvo en el centro de la empresa casi desde el principio. Su primer producto exitoso, QQ, se inspiró en ICQ, un programa popular a fines de la década de 1990.

A fines de 2010, QQ controlaba una gran parte de las redes sociales y la mensajería en las PCs chinas, pero no existía en Internet móvil. A Ma, que ya era rico y una celebridad nacional, le preocupaba que su imperio fuera vulnerable. Tres equipos dentro de Tencent buscaron una respuesta a la mensajería móvil. Uno fue dirigido por un programador llamado Allen Zhang, quien llamó a Ma muy tarde una noche para pedirle permiso para desarrollar una red social adaptada a los teléfonos inteligentes. Ma, quien a menudo se queda despierto hasta las 4 am, estuvo de acuerdo. WeChat hizo su debut en enero de 2011. “Era una cuestión de vida o muerte”, dijo Ma entonces.

WeChat fue un fracaso al principio. Los desarrolladores de teléfonos inteligentes aún no habían descubierto una buena manera de presentar un teclado chino en una pantalla pequeña. Para inspirarse, Ma y Zhang estudiaron un competidor llamado TalkBox que estaba ganando terreno rápidamente. En lugar de escribir, los usuarios de TalkBox grabaron mensajes de audio cortos. “Ingresar chino fue mucho más difícil que inglés”, dice Heatherm Huang, quien ayudó a construir TalkBox poco después de graduarse de la universidad cuando tenía 21 años. “Es por eso que la función pulsar para hablar era tan popular en Asia”. Se sorprendió al notar a Ma y Zhang entre los primeros usuarios de la aplicación, pero todo tuvo sentido unos meses más tarde cuando WeChat presentó una réplica de la función de mensajería de audio de TalkBox. A partir de ahí, el crecimiento de TalkBox se estancó y el de WeChat despegó.

Ma también tomó la crucial decisión de abrir las plataformas y recursos de software de Tencent a desarrolladores externos. Sugirió que Tencent debería convertirse casi en una utilidad, una parte de la infraestructura de Internet. Eligió invertir en nuevas empresas, en lugar de competir con ellas, unas 800 en total. Tencent entregó su motor de búsqueda a un rival, Sogou Inc., a cambio de una participación. Durante la próxima década, WeChat se transformó en el equivalente digital de la electricidad o el agua.

En el campus de WeChat en Guangzhou, los programadores contribuyen colectivamente a un producto que entrelaza la vida moderna en China.

WeChat también ofrece una utilidad importante para el Gobierno chino. La aplicación está fuertemente censurada y monitoreada de cerca bajo la dirección de funcionarios en Beijing. Pero las vicisitudes de la vida política china significan que Tencent puede verse en peligro incluso cuando sigue órdenes. En un caso destacado, el exviceministro de seguridad pública, Sun Lijun, le pidió a Tencent que le diera información sobre sus compañeros políticos, dicen personas familiarizadas con el tema.

En septiembre, Sun fue expulsado del Partido Comunista y la unidad anticorrupción del país lo acusó de “cultivar el poder personal y formar un grupo de interés”. Aunque el Gobierno nunca reveló públicamente los esfuerzos de vigilancia de Sun, surgieron durante la investigación de corrupción y desencadenaron una reacción violenta de Beijing contra Tencent, dicen personas familiarizadas con la investigación.

La mayor exhibición pública del poder de Tencent llegó a principios de este año. A medida que la variante omicron estaba surgiendo en Shanghái, WeChat se convirtió en una herramienta para restringir el movimiento de las personas: a los ciudadanos se les asignaban códigos de color en función de su riesgo para la salud y su historial de viajes, y se les exigía que los presentaran en público. El Gobierno confinó a millones de personas en sus hogares y provocó pruebas masivas a una escala nunca vista desde el brote inicial de 2020. WeChat también se convirtió en la plataforma para la protesta social.

Para recuperar el control, el Gobierno ordenó a las plataformas de Internet que borraran las publicaciones consideradas negativas o críticas con las políticas, lo que hizo que los censores de WeChat se pusieran a toda marcha. Esto enfureció aún más a la gente de Shanghái. Sus frustraciones culminaron en una ola sin precedentes de protestas públicas en abril.

“Voices of April” es el título de un video de seis minutos que comenzó a circular en WeChat y otras plataformas durante el bloqueo por omicron. Mezclaba grabaciones de voz de bebés llorando separados de sus padres en cuarentena, residentes que pedían comida y las súplicas de un hijo que buscaba ayuda médica para su padre enfermo. El video se catalogó rápidamente como contenido prohibido y se eliminó, pero no antes de que millones de personas en Shanghái y en todo el país vieran diversas versiones del mismo. La gente encontró formas creativas de eludir a los censores. Algunos publicaron el video al revés; otros superpusieron palabras o imágenes.

En la noche del viernes 22 de abril, mi feed de WeChat fue una cascada de imágenes y texto que transmitía la emoción cruda de un país, un momento poco común en el que el servicio exclusivo de Tencent amplificó el dolor singular de una psique colectiva. Era todo de lo que todos querían hablar.

No hay evidencia de que Tencent haya apoyado la manifestación en línea, pero continúa enfrentando las consecuencias de ello. La empresa se está reduciendo mediante la desinversión o la venta de participaciones en comercio electrónico y activos de juego, y el Gobierno ordenó a Tencent que revisara su negocio financiero. Sus acciones valen la mitad de lo que valían el año pasado. Hasta ahora, Ma ha evitado el destino de algunos de sus compañeros. Jack Ma, el fundador de Alibaba Group Holding Ltd., renunció a sus deberes corporativos en 2019 y básicamente se ha escondido. A él se unieron los directores de Pinduoduo Inc. y JD.com Inc., las dos empresas de compras en línea más grandes de China después de Alibaba. Los directores ejecutivos de la empresa matriz de TikTok y su principal rival renunciaron el año pasado. La era del ídolo tecnológico ha terminado. Un discurso de Pony Ma en la reunión de fin de año de 2021 de su compañía ofrece una pista. El tono esta vez fue humilde, incluso servil. “Tencent no es una empresa de servicios de infraestructura y puede ser reemplazada en cualquier momento”, dijo a los empleados, según Late Post. La misión de la empresa debe ser servir al país y a la sociedad, agregó.