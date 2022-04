‘La cura es peor que la enfermedad’: el cierre de Shanghái puede ser la crisis más grave de Xi Jinping

Mascotas golpeadas hasta la muerte, padres obligados a separarse de sus hijos, adultos mayores que no pueden acceder a la atención médica y residentes encerrados coreando “queremos comer” y “queremos libertad”, así vive Shanghái su encierro para prevenir contagios de COVID-19.

A medida que gran parte del mundo se aleja de la pandemia, las escenas desesperadas que se filtran en la ciudad más global de China han conmocionado incluso a los ciudadanos que alguna vez fueron firmes partidarios de la estrategia COVID Zero del presidente Xi Jinping para eliminar el virus.

La lucha por obtener las necesidades diarias como alimentos y atención médica en Shanghái ha provocado un raro rechazo de los residentes, y algunos dicen que la cura del Partido Comunista es peor que la enfermedad.

“En este país no es el virus lo que nos asusta, sino las caóticas medidas anti-COVID que han puesto en riesgo el bienestar de los ancianos, los niños y los animales de compañía”, dijo Lily Chen, que vive en Shanghái con sus tres gatos. “Ahora me doy cuenta de que solo podemos confiar en nosotros mismos, no en el gobierno, para proteger a nuestras propias familias”.

Otra residente de Shanghái, Regina Li, dijo que durante mucho tiempo apoyó al gobierno e incluso defendió las estrictas medidas al comienzo del cierre, que comenzó en partes de la ciudad el 28 de marzo antes de extenderse a casi todas partes. Pero las dificultades generalizadas de las personas vulnerables comenzaron a hacerle cambiar de opinión, y se echó a llorar después de ver publicaciones en las redes sociales de un trabajador de control de virus golpeando a un perro hasta matarlo.

“Siento que ya no conozco la ciudad”, dijo Li. “Lo único que tengo en mente es proteger a mis perros. Cualquiera que quiera matarlos, que venga a matarme primero”.

La creciente angustia corre el riesgo de convertirse en uno de los mayores desafíos para Xi, quizás desde que asumió el poder en 2012, y se produce solo unos meses antes de que se espere que obtenga un tercer mandato sin precedentes en un congreso del partido que se celebra dos veces por década. El brote de COVID prácticamente paralizó una de las ciudades más sofisticadas y reconocibles de China, con negocios cerrados y fábricas de empresas como Tesla Inc. deteniendo la producción.

Aunque el Partido Comunista mantiene firmemente el control, las raras críticas de base socavan la capacidad de Xi de pregonar su estrategia contra el COVID-19 como evidencia del modelo de gobierno superior de China, una justificación clave para que él permanezca en el poder. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha criticado regularmente a Estados Unidos y Europa por permitir tantas muertes, al tiempo que ha dicho que la política de Xi era “irreprochable”.

Un mayor rechazo de los residentes en Shanghai también podría inspirar a otras ciudades a resistir los cierres y otras medidas estrictas utilizadas por China para combatir el virus. La provincia nororiental de Jilin, un centro agrícola y de fabricación de automóviles, también ha estado cerrada durante casi un mes, lo que llevó a los residentes a quejarse en las redes sociales por quedarse sin alimentos, medicamentos contra el cáncer y fórmula para bebés.

La situación aún puede empeorar en otras partes del país. El brote de China está superando un nivel no visto desde febrero de 2020, cuando una corrección de un día en la forma en que rastreaba los casos hizo que las infecciones diarias superaran las 15 mil, principalmente en Wuhan.

“Existe el riesgo de un descontento lento si las medidas de bloqueo se extienden por China”, dijo Chen Shih-Min, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Taiwán. “Y si su estrategia de virus se sale de control y afecta en gran medida su economía, esto no se verá bien cuando Xi intente un tercer mandato. En ese momento, el mandatario no tendrá más remedio que intensificar su agenda nacionalista”.

‘Desenvainar nuestras espadas’

El Partido Comunista está sintiendo el calor. El miércoles emitió un raro llamado implorando a los miembros de base que ayuden a contener el coronavirus en Shanghái, donde los casos diarios aumentaron a más de 19 mil 900.

“Debemos atrevernos a desenvainar nuestras espadas y luchar contra todo tipo de comportamientos que interfieren y socavan la situación general de la lucha contra la epidemia”, escribió la rama superior del partido en Shanghái a los miembros en una carta abierta. Los instó a “tomar la iniciativa para hablar en contra de todo tipo de ruidos, especialmente rumores, para aclarar el bien y el mal, y unir una fuerza fuerte para superar las dificultades juntos”.

Los funcionarios de Shanghái también se apresuran para asegurar a los residentes que pueden acceder a los suministros esenciales en una ciudad que alberga los principales bancos y la bolsa de valores más grande de la segunda economía del mundo. Los bloqueos y las medidas de contención del virus amenazan con desacelerar el crecimiento de China este año por debajo del objetivo del gobierno del 5.5 por ciento, según Bloomberg Economics.

El vicealcalde Chen Tong se comprometió el jueves a “desbloquear” los mercados mayoristas, los centros de cumplimiento, los almacenes de comercio electrónico y las cocinas centrales para aliviar la escasez de suministro de productos como la fórmula infantil. En la misma sesión informativa, Meituan , Mao Fang, dijo que la empresa de entrega de alimentos traería mil trabajadores de clasificación de fuera de la ciudad para acelerar las entregas.

Los funcionarios han aumentado la asistencia en los últimos días. Algunos residentes han comenzado a recibir paquetes de alimentos del gobierno que incluyen huevos, leche, verduras y fiambres. En ciertos lugares, los encerrados se han unido para cantar canciones patrióticas como “Mi patria y yo” desde sus balcones y corear “Shanghái, sigue luchando”.

La carta del comité del Partido Comunista en Shanghái apelaba este miércoles al patriotismo. “Hoy, nosotros, los comunistas en Shanghai, debemos llevar adelante el espíritu fundador del partido y dejar que la bandera del partido se mantenga en lo alto en la primera línea de la lucha contra la epidemia”, dijo.

Aún así, incluso eso fue recibido con desdén por parte de algunos usuarios de Internet.

“¿Dónde está la bandera del partido? ¿Dónde está tu fortaleza y tu vanguardia? El usuario de Weibo Ah Dai Is Speechless escribió. “No vemos nada más que caos, desorden y discriminación”.

El gobierno ha tratado de censurar los disturbios, y Bloomberg News señaló la semana pasada que los videos de una rara protesta en un complejo de viviendas cerrado fueron eliminados de una plataforma de redes sociales por el gigante tecnológico Holdings Ltd. Tencent. Todavía se puede acceder a otros incidentes que se han vuelto virales en las plataformas de redes sociales chinas en lugares como Twitter y YouTube.

Uno en particular capturó a un hombre mayor que dijo que los shanghaineses prácticamente están siendo encarcelados.

“Realmente da vergüenza, tratarnos como animales”, dijo el hombre en el clip. “En otros países, ni siquiera se puede tratar así a un gato o a un perro. No queda humanidad”.