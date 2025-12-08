El SUV que mueve 2.6 toneladas como si nada.

El BYD ATTO 8 DM-P se presenta como la evolución más ambiciosa de la plataforma híbrida conectable 5.0 de la marca. El sistema DM-P (Dual Mode Powerful) marca un salto importante: un tren motriz que suma un motor 1.5 turbo a dos motores eléctricos para entregar una potencia total de 684 caballos sumando la potencia de sus motores individuales, una cifra inusual en un SUV familiar de tres filas, aunque en papel y de alguna forma extraña, suman realmente 480 hp. En la práctica, este enfoque combina eficiencia, autonomía extendida y un nivel de desempeño que destaca en su segmento.

El BYD ATTO 8 DM-P

ATTO 8 apuesta por proporciones robustas y una presencia moderna que acompaña su propuesta de tecnología y rendimiento. Aunque su estética es limpia y funcional, el enfoque está claramente puesto en la ingeniería: chasís reforzado, plataforma de nueva generación y un sistema híbrido enchufable capaz de operar como tracción delantera o como un AWD para mejor tracción y estabilidad.

Por dentro, el modelo prioriza comodidad y espacio para siete pasajeros, con una cabina bien aislada y orientada al confort. La suspensión D-SUS-C, con amortiguadores de regulación electrónica, permite ajustar la experiencia entre suavidad urbana y firmeza dinámica sin alterar la altura del vehículo. El aislamiento acústico se mantiene sólido incluso cuando el motor a gasolina entra para recargar la batería, aunque en subidas exigentes el sonido motor/caja pueden ser muy notorios.

Al volante, el modo Sport libera todo el potencial del sistema DM-P: respuesta inmediata, aceleración intensa y una tracción integral que sorprende por lo bien que sostiene el peso del vehículo —alrededor de 2.6 toneladas— en curvas y aceleraciones fuertes, pero con asistentes activos un poco nerviosos y ligeramente intrusivos. La combinación de motores hace que mover esta masa no represente esfuerzo alguno. En uso cotidiano, los modos Normal y Confort ofrecen una conducción relajada, ideal para ciudad o autopistas. El frenado regenerativo y los discos de gran tamaño complementan una sensación de control total, aunque en exigencias elevadas pueden presentar una ligera fatiga.

BYD ATTO 8 DM-P logra integrar desempeño, eficiencia y practicidad diaria hasta para siete pasajeros. Más allá de su potencia, destaca la ingeniería detrás del tren motor, la calidad de marcha y la plataforma 5.0. Aunque más adelante podremos ver a su hermano 100% eléctrico, esta variante PHEV llega a México con un precio único de 1,199,800.00 MXN para posicionarse como el nuevo buque insignia de BYD en México.