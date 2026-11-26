La Fórmula 1 ya no se vive únicamente desde las tribunas. Para miles de aficionados, asistir a un Gran Premio significa descubrir una ciudad, explorar su gastronomía y participar en experiencias que trascienden el circuito. Mónaco, Miami y Las Vegas son ejemplos de cómo el automovilismo se ha convertido también en un motivo para viajar.

La dimensión del fenómeno es considerable: en 2025, la categoría registró 6.7 millones de asistencias durante la temporada y alcanzó una comunidad global estimada en 827 millones de seguidores, de acuerdo con cifras de la propia Fórmula 1.

En ese contexto, McLaren celebró en 2026 un acontecimiento que conecta deporte, historia y destinos: su participación número 1,000 en un Gran Premio. Aunque inicialmente el aniversario estaba previsto para Miami, las modificaciones al calendario trasladaron el hito a Mónaco, escenario de su debut en la categoría en 1966. La escudería conmemoró la ocasión con una decoración especial en sus monoplazas y un encuentro de figuras históricas del equipo.

La celebración también llegó a un objeto pensado para permanecer mucho después de que terminara la carrera. Jack Daniel’s y McLaren presentaron la cuarta edición anual de su Tennessee Whiskey de colección, que une los 1,000 Grandes Premios del equipo con los 160 años de la destilería estadounidense.

La botella incorpora una etiqueta envolvente con elementos gráficos inspirados en McLaren y su identidad visual naranja y negra. En su interior conserva el proceso tradicional de elaboración en Lynchburg, Tennessee: una mezcla de maíz, centeno y cebada malteada, suavizada mediante carbón de maple y añejada en barricas nuevas de roble blanco americano. Con 43% de alcohol, presenta notas de caramelo, vainilla y roble tostado. Para México se anunció una presentación de 700 mililitros. Su distribución internacional contempla mercados vinculados con los Grandes Premios y puntos de venta seleccionados.

El vínculo con los viajes no termina en los circuitos. Lynchburg, una pequeña localidad situada al sureste de Nashville, recibe visitantes interesados en conocer la destilería, recorrer sus instalaciones y descubrir cómo se produce uno de los whiskeys más reconocidos de Tennessee. Es otra forma de acercarse al origen de una marca a través del territorio.

Entre carreras que motivan escapadas internacionales y destilerías abiertas a los visitantes, la colaboración refleja una tendencia: las historias del deporte y las marcas también se cuentan mediante lugares, experiencias y recuerdos que los viajeros deciden llevar consigo.