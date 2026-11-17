Nayarit continúa consolidando su presencia en el mercado internacional del turismo de lujo, luego de que siete de sus hoteles y resorts fueran incluidos en los Readers’ Choice Awards 2027 de Condé Nast Traveler, reconocimientos que distinguen a los establecimientos y destinos favoritos de los lectores de la publicación especializada en viajes.

Entre las propiedades reconocidas se encuentran Rosewood Mandarina, Four Seasons Resort Punta Mita, Secrets Bahía Mita Surf & Spa Resort, The St. Regis Punta Mita Resort, One&Only Mandarina, Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection, y Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Nayarit, estas distinciones reflejan la evolución de la oferta hotelera del estado, particularmente en segmentos como el turismo de bienestar, las experiencias personalizadas, la gastronomía de autor y los alojamientos de alta gama integrados al entorno natural.

La presencia de siete propiedades en la selección también fortalece el posicionamiento de corredores turísticos como Punta Mita y Mandarina, donde se concentran algunos de los desarrollos hoteleros más exclusivos del Pacífico mexicano.

El reconocimiento se suma a otras distinciones otorgadas por Condé Nast Traveler. Durante 2026, Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, fue seleccionado para la Gold List, mientras que Rosewood Mandarina formó parte de la Hot List, dedicada a destacar nuevas aperturas hoteleras a nivel internacional.

Asimismo, Riviera Nayarit fue incluida entre los destinos recomendados para visitar en Norteamérica y el Caribe durante 2026, gracias a factores como el crecimiento de su infraestructura turística, la expansión de su oferta hotelera y el fortalecimiento de su conectividad aérea.

Más allá de los desarrollos de lujo, el estado cuenta con más de 320 kilómetros de litoral sobre el océano Pacífico, donde se encuentran atractivos como las Islas Marietas y las playas de Sayulita, además de nueve Pueblos Mágicos que permiten complementar las experiencias de sol y playa con actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

La entidad también busca ampliar su competitividad mediante inversiones en infraestructura, mejoras carreteras y el desarrollo del Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit, proyectos orientados a facilitar la llegada de visitantes y diversificar los recorridos turísticos.

Los Readers’ Choice Awards se distinguen por basarse en las votaciones de los lectores de Condé Nast Traveler, quienes evalúan sus experiencias en hoteles, resorts, ciudades, destinos y otros servicios turísticos.

Para Nayarit, la inclusión de siete propiedades representa una oportunidad para fortalecer su proyección internacional y atraer a viajeros interesados en experiencias exclusivas, en un contexto de expansión de la oferta turística de alta gama en el Pacífico mexicano.