Esta vez me fui a descubrir Bahía de Banderas, un destino donde en un mismo viaje puedes pasar de caminar entre la naturaleza y descubrir playas escondidas, a recorrer pueblos costeros, disfrutar de su gastronomía y vivir la adrenalina de los deportes acuáticos.

Durante dos días recorrí algunos de sus rincones para conocer diferentes formas de vivir Riviera Nayarit.

Playa Barro Azul: un sendero hacia el Pacífico

Mi aventura comenzó recorriendo un sendero rodeado de naturaleza hasta llegar a Playa Barro Azul.

El camino fue parte de la experiencia. Poco a poco, la vegetación fue dando paso al paisaje del Pacífico hasta encontrar una playa perfecta para comenzar el recorrido y conectar con el lado más natural de Bahía de Banderas.

Paninos: desayuno para comenzar la ruta

Después de la caminata llegó el momento de recargar energía con un desayuno en Paninos.

Fue una pausa para disfrutar la mañana y prepararme para continuar con un día que todavía tendría historia, gastronomía y más playas por descubrir.

Centro de Bucerías: calles llenas de historias

La siguiente parada fue el centro de Bucerías, donde recorrí sus calles y conocí algunas de las historias que forman parte de este destino.

Caminar por el pueblo permitió cambiar por completo el ritmo del viaje: dejar por un momento la aventura en la naturaleza para acercarme a la vida cotidiana, las calles y la identidad de esta comunidad frente al mar.

Mauka: una experiencia gastronómica

El recorrido continuó en el restaurante Mauka, donde llegó el momento de descubrir Bahía de Banderas a través de sus sabores.

La gastronomía se convirtió en otra parte de la experiencia, demostrando que un viaje por Riviera Nayarit también puede disfrutarse alrededor de la mesa.

Playa Carreyeros: una tarde junto al mar

Después de comer, continué hacia Playa Carreyeros, regresando nuevamente al paisaje natural de la costa.

Aquí el plan fue mucho más sencillo: disfrutar del mar, contemplar el paisaje y aprovechar una tarde frente al Pacífico antes de terminar el primer día.

Villas Calixto: descanso después de la aventura

Tras una jornada entre senderos, calles, gastronomía y playas, llegué a Villas Calixto para descansar.

Fue el momento de hacer una pausa y recuperar energía antes de comenzar una segunda jornada que tendría como protagonista al mar y la aventura.

Cosecha Farm to Table: sabores para comenzar el segundo día

La mañana siguiente comenzó en Cosecha Farm to Table, donde disfruté del desayuno antes de continuar hacia La Cruz de Huanacaxtle.

Una experiencia gastronómica para comenzar con calma un día que pronto cambiaría de ritmo.

Kitesurf en La Cruz de Huanacaxtle

Después llegó uno de los momentos con mayor adrenalina del viaje: hacer kitesurf en La Cruz de Huanacaxtle.

El viento, la tabla y el Pacífico se combinaron en una experiencia

completamente diferente, permitiéndome disfrutar de la costa desde otra perspectiva.

Marina de La Cruz de Huanacaxtle

Después de la aventura, recorrí la marina de La Cruz de Huanacaxtle.

Entre embarcaciones y el paisaje frente al mar, fue momento de bajar el ritmo y contemplar otra de las postales que puedes encontrar durante un recorrido por esta zona de Riviera Nayarit.

La Rústica: una última experiencia gastronómica

La ruta continuó en La Rústica, donde disfruté de una última experiencia gastronómica antes de despedirme de Bahía de Banderas.

Después de una mañana de kitesurf y de recorrer la marina, sentarse a la mesa fue la pausa perfecta antes del último momento del viaje.

Un atardecer frente al Pacífico

No podía terminar este recorrido de otra manera: contemplando un atardecer frente al mar.

Después de dos días entre senderos, playas, historias, gastronomía y aventura, ver cómo el sol desaparecía sobre el Pacífico se convirtió en el cierre perfecto para esta experiencia.

Bahía de Banderas: dos días, muchas formas de vivirla

Este recorrido me permitió descubrir que Bahía de Banderas se puede vivir de muchas maneras.

Puedes comenzar caminando hacia una playa rodeada de naturaleza, perderte entre las calles de Bucerías, descubrir nuevos sabores, practicar kitesurf y terminar simplemente contemplando el Pacífico.

Dos días con experiencias completamente diferentes, pero conectadas por un mismo destino: Riviera Nayarit.

Si quieres conocer más, entra a RivieraNayarit.com, donde el paraíso continúa.