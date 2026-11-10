Los Cabos, golf de clase mundial

Hay lugares donde el paisaje acompaña el juego y otros donde se convierte en parte de él. Los Cabos pertenece a lo segundoy el mundo del golf lo ha notado; en el ranking mundial 2026–2027 de Golf Digest, Dunes Course at Diamante, diseñado por Davis Love III, ocupa el lugar 64, y Cove Club, obra de Jack Nicklaus, el 73, lo que convierte a Los Cabos en el único destino de América Latina con dos campos en esta lista.

En México, el reconocimiento es todavía mayor: 12 de los 20 mejores campos del país, según el listado 2026 de la misma publicación, están en el destino, incluidos los seis primeros lugares.

Encabezan esta clasificación Dunes y Cove Club, seguidos por Querencia y Chileno Bay, ambos de Tom Fazio; Twin Dolphin, de Fred Couples, y Quivira, también de Jack Nicklaus. Hoy Los Cabos cuenta con 18 campos en operación, en los que a esos nombres de grandes diseñadores se suman los de Greg Norman, Tiger Woods, Robert Trent Jones Jr. y Ernie Els, quien debutó en México con Oleada Golf Links, inaugurado el 11 de agosto de 2026 e integrado al paisaje de dunas y al entorno del Pacífico.

La oferta seguirá creciendo, durante el próximo año se sumarán nuevos campos de golf, una expansión que continúa fortaleciendo el posicionamiento internacional de Los Cabos frente a los grandes destinos de golf del mundo.

Invitación a quedarse

Esa diversidad invita a quedarse más tiempo en el destino; deacuerdo con el Observatorio Turístico 2025, los turistas que jugaron golf dedicaron en promedio 2.2 días a esta actividad durante su estancia, un aumento de alrededor de 22% frente a los 1.8 días registrados en 2023 y 2024, señal de que el golf ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la estancia, junto con la gastronomía, el descanso y el bienestar.

La experiencia también convence, pues el segmento alcanzó un Net Promoter Score (NPS) de 90 puntos, un indicador que mide qué tan dispuestos están los visitantes a recomendar el destino.

El peso internacional del golf en Los Cabos volvió a quedar a la vista en el World Wide Technology Championship, torneo que del 2 al 8 de noviembre celebró su vigésima edición, la cuarta con sede en Los Cabos.

Hace dos décadas, se convirtió en el primer evento oficial del PGA TOUR disputado fuera de Estados Unidos y Canadá. Las rondas oficiales se disputaron del 5 al 8 de noviembre en El Cardonal at Diamante, diseño de Tiger Woods, con 120 golfistas profesionales.

Más allá del campo, la agenda incluyó experiencias Pro-Am, actividades para jóvenes, música en vivo, Fan Zone y el regreso de Golf is Gourmet, que reunió a jugadores, invitados y chefs locales. Su alcance también se mide en las gradas, pues en 2025, el torneo reunió a 15,000 espectadores en cuatro días. Además de posicionar a Los Cabos como destino deportivo premium, el campeonato impulsa la derrama económica local, la activación comunitaria y la llegada de nuevos viajeros.

En Los Cabos, el golf no es solo una experiencia turística, se ha consolidado como un segmento estratégico que fortalece la presencia internacional del destino, impulsa el desarrollo de infraestructura y complementa una oferta de turismo de alto nivel.