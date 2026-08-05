Nayarit y sus Pueblos Mágicos: parte 2

Amatlán de Cañas

Ubicado entre montañas y vegetación abundante, Amatlán de Cañas es uno de los Pueblos Mágicos más tranquilos de Nayarit. El destino destaca por sus calles empedradas, construcciones de adobe y escenarios naturales que transmiten una sensación de calma y tradición.

Uno de sus principales atractivos son las aguas termales y los balnearios naturales que rodean la región, además de cascadas, cañones y pequeños corredores artesanales donde todavía se elaboran productos tradicionales.

La gastronomía típica del municipio incluye platillos regionales preparados con ingredientes locales, mientras que el entorno natural convierte al pueblo en una excelente opción para el descanso y el turismo de naturaleza.

Riviera Nayarit: surf, mar y vida cultural

La costa nayarita ofrece una experiencia completamente distinta. En esta región destacan Sayulita y San Blas, dos destinos que mezclan playa, cultura, gastronomía y naturaleza.

Sayulita

Sayulita se ha convertido en uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Riviera Nayarit gracias a su ambiente relajado y multicultural. Sus playas son ideales para practicar surf durante gran parte del año, lo que ha impulsado el crecimiento turístico del pueblo en las últimas décadas.

Además del mar, Sayulita destaca por sus calles llenas de color, galerías de arte, tiendas de artesanías y una oferta gastronómica que mezcla cocina internacional con sabores tradicionales mexicanos.

El destino también es reconocido por la presencia de arte huichol y por su ambiente bohemio, donde convergen viajeros nacionales e internacionales atraídos por la vida cultural y nocturna del pueblo.

San Blas

San Blas es uno de los puertos históricos más importantes del Pacífico mexicano. Durante la época colonial tuvo un papel estratégico en las rutas marítimas de la Nueva España, y aún conserva sitios emblemáticos como el Fuerte de La Contaduría y el antiguo puerto.

Actualmente, el destino combina historia y naturaleza. Sus manglares, esteros y reservas naturales lo convierten en uno de los mejores lugares del país para la observación de aves, actividad que atrae visitantes de distintas partes del mundo.

Las playas de San Blas, especialmente Playa El Borrego, también forman parte de su atractivo turístico, junto con los recorridos en lancha y la gastronomía basada en pescados y mariscos frescos.