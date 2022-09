Anaheim anuncia novedades en parques, hoteles y atracciones

Incluso durante la pandemia, Anaheim no dejó de abrir nuevas atracciones y hoteles, mismos que ya se pueden disfrutar como el Avenger’s Campus, el Mundo Mágico de Harry Potter, The Pet’s Life Off the Leash y Jurassic Park.

Junior Tauvaa, Chief Sales Officer de Visit Anaheim informó que, en los últimos dos años, abrieron cerca de 10 hoteles en la ciudad, de los cuales tres tienen calificación Cuatro Diamantes: JW Marriott Anaheim, The Viv Hotel y Westin Anaheim.

También lanzaron un nuevo programa para los viajeros llamado Sip, Savor & Shop Pass, que ofrece algunos descuentos en actividades como partidos de béisbol, bares y restaurantes de la zona, sólo se debe dar de alta en la página oficial y se envía al correo un “pasaporte” con todas las opciones.

De igual forma se puede visitar ya SteelCraft Garden Grove, un lugar para disfrutar de la cerveza artesanal y comida de restaurantes locales, incluso cuentan con cafetería y una selección interesante de donas.

Por su parte, Pepe Ávila, director de Turismo y Partnership de Visit Anaheim, agregó que su sitio web también tuvo innovaciones, pues ya está disponible la traducción al español de toda la información oficial.

Anaheim Novedades para 2022 y 2023 de los parques y atracciones de Anaheim (Universal Hollywood)

Para 2023, habrá novedades como el Mickey’s Toontown, en el parque de Disney, que se sumará a la celebración de los 50 años del desfile nocturno del parque que se reanudó recientemente tras la contingencia por Covid-19.

Por último, Daniela Madrid, Business Development Sr. Manager de Universal Hollywood para Latinoamérica, confirmó la llegada de Mario Kart: Browser’s Challenge como parte de la apertura de Super Nintendo World a principios de 2023.