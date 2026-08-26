Isuzu refuerza su compromiso con la seguridad vial en el Congreso ANTP 2026

En el marco del 10º Congreso Nacional de Seguridad Vial de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Isuzu Motors de México reafirmó su compromiso con una movilidad más segura, presentando avances tecnológicos en sus unidades y fortaleciendo la colaboración con autoridades, academia y actores clave de la industria.

Presentación de nuevas tecnologías

Durante el encuentro, realizado del 24 al 26 de agosto en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), la marca exhibió el Forward 2000 y la Isuzu D-MAX SE, acercando a los asistentes las soluciones de seguridad incorporadas en sus vehículos. La nueva generación de la D-MAX integra sistemas de asistencia al conductor como:

Advertencia de salida de carril

Alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia

Control electrónico de estabilidad

Asistencia de arranque en pendiente

Control de descenso

Estos sistemas responden a un enfoque integral de seguridad por capas: detectar, alertar, intervenir y proteger, con el objetivo de prevenir siniestros y reducir sus consecuencias.

Compromiso con la cultura de seguridad vial

Reforzando su papel como socio activo de la ANTP y su disposición para colaborar en espacios que promuevan la cultura de seguridad vial en el transporte de carga. El Ing. Víctor Flores, gerente de Producto de Isuzu Motors de México, agradeció la invitación y destacó: “En Isuzu estamos convencidos de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Como fabricantes de vehículos de carga, tenemos el compromiso de desarrollar y acercar tecnologías que ayuden a prevenir siniestros y proteger a quienes utilizan nuestras unidades y las vías de comunicación”.