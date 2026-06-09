MOBILITY ADO refuerza flota de su servicio turístico Turibus con 10 nuevos autobuses

Ante la expectativa de recibir una importante afluencia de turistas durante la Copa Mundial de Futbol 2026, MOBILITY ADO anunció la incorporación de 10 nuevos autobuses a la flota de Turibus, como parte de una estrategia para fortalecer su oferta turística y aumentar su capacidad operativa en las principales ciudades sede del torneo.

Víctor Cortés Melo, gerente general de Transporte de Personal y Turismo en MOBILITY ADO, informó que las nuevas unidades comenzarán a operar en los ocho circuitos diurnos y nocturnos que actualmente ofrece Turibus, contribuyendo a atender la creciente demanda de movilidad turística que se espera durante el evento deportivo.

“Son 10 autobuses nuevos que estarán circulando con nosotros y que ya están listos para recibir a los visitantes que llegarán durante el Mundial”, señaló el directivo.

Agregó que la adquisición forma parte del programa permanente de renovación de flota de la empresa, que busca mantener unidades modernas y alineadas con los estándares de calidad que exige el sector turístico. De acuerdo con Cortés Melo, la antigüedad promedio de los autobuses de Turibus se mantiene en alrededor de seis años.

Las nuevas unidades fueron desarrolladas específicamente para la operación turística de Turibus mediante una colaboración entre Mercedes-Benz Autobuses y el fabricante colombiano de carrocerías, Busscar. El proyecto representa una evolución del modelo que la compañía ha perfeccionado durante más de dos décadas.

“Desde hace 25 años hemos trabajado en el desarrollo de este producto. Antes lo hacíamos con Scania y ahora con Mercedes-Benz Autobuses. El vehículo se ha ido perfeccionando año con año para ofrecer una mejor experiencia al pasajero”, explicó.

La inversión cobra especial relevancia debido a que nuestro país espera recibir cerca de 2.2 millones de visitantes vinculados al Mundial de 2026. La empresa estima que Turibus podría movilizar más de 300 mil pasajeros adicionales durante la justa deportiva, lo que abre una oportunidad importante para el negocio turístico y de transporte urbano.

Cortés Melo destacó que Turibus se ha consolidado como uno de los íconos turísticos de las ciudades donde opera, por lo que la renovación constante de la flota es una prioridad estratégica.

“Cada año estamos renovando equipos. Turibus es un referente turístico y debe contar con los mejores autobuses”, afirmó.

Durante la presentación dieron a conocer la oferta de rutas turísticas que tendrán durante la justa futbolera.

Con esta compra, MOBILITY ADO busca llegar al Mundial de 2026 con una de las flotas turísticas más modernas del país, fortaleciendo su capacidad para capitalizar el crecimiento esperado en el turismo y la movilidad durante uno de los eventos internacionales más importantes que ha recibido México en las últimas décadas.