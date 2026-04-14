ANPACT ve “momento clave” para renovar flota en medio de caída del sector

no solo responde a una necesidad económica, también ambiental y de seguridad.

A pesar de la contracción que enfrenta el mercado de vehículos pesados, el sector del autotransporte atraviesa un momento propicio para acelerar la renovación de flota, apoyado en nuevos esquemas de financiamiento, incentivos públicos y ajustes regulatorios.

Así lo señaló Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) durante el reporte de cifras del primer trimestre. Destacó que el contexto actual es “clave” para detonar la modernización del parque vehicular, pese al débil desempeño registrado en el arranque de 2026.

“Hoy existen grandes oportunidades para renovar la flota, tanto de carga como de pasaje; este es el momento”, afirmó el directivo al referirse a las medidas impulsadas por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Indicadores en contraste

Las cifras reflejan un escenario mixto. De acuerdo con el último reporte de ANPACT, en marzo de 2026, las ventas al mayoreo alcanzaron 2,984 unidades, un crecimiento anual de 6.7 por ciento; sin embargo, en el acumulado del primer trimestre se colocaron 6,496 unidades, una caída de 18.1 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, evidenciando un mercado aún presionado.

La producción registró 12,617 unidades en marzo, con una disminución de 6.6 por ciento respecto al mismo mes, pero del año 2025, mientras que en el acumulado de enero-marzo la producción alcanzó 28,765 unidades representando un descenso de 30.4 por ciento contra los resultados del mismo periodo en 2025. En exportaciones, la contracción fue de 5.9 por ciento mensual y de 30.3 por ciento en el trimestre.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportó que en el mes de marzo se registró la tercera tasa anual negativa del año, con -18.56 por ciento respecto al mismo mes de 2025, alcanzando un nivel de ventas al menudeo de 2,901 unidades, un 24.8 por ciento menor al mismo mes, pero de 2019.

Mientras las cifras acumuladas al menudeo fueron de 7,277 unidades, presentando una reducción anual de -34.98 por ciento, lo que representó 27.1 por ciento menor con respecto al mismo periodo de 2019.

Sin embargo, pese a estos retrocesos —incluso por debajo de niveles prepandemia—, la industria apuesta a que los nuevos instrumentos públicos, como el recién anunciado Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, permitan revertir la tendencia.

Financiamiento y acceso al hombre-camión

Uno de los pilares de dicho Programa, indicó Rogelio Arzate durante la conferencia, es fortalecer el acceso al crédito a todo el gremio, en especial a los pequeños transportistas. Para ello se contemplan mejoras en esquemas de garantías y en la liberación de recursos, que permitan ampliar la base de beneficiarios.

Como lo son: el incentivo fiscal que permitirá la deducción acelerada por la compra de vehículos y la reactivación del esquema de garantías NAFIN-SICT que será indispensable para el financiamiento de vehículos pesados en beneficio de las micro y pequeñas empresas del transporte.

En este punto, el dirigente de ANPACT subrayó que estos mecanismos serán determinantes para el llamado “hombre camión”, segmento que históricamente ha enfrentado mayores barreras para financiar la adquisición de unidades.

“El hombre camión va a estar muy bien soportado por estos programas. La mejora en garantías permitirá facilitar la compra tanto de unidades nuevas como seminuevas”, explicó.

Regulación y orden en el mercado

El paquete de medidas también incluye la actualización de valores de referencia para vehículos usados importados, con el fin de evitar distorsiones que impacten el valor de las unidades en el mercado nacional.

“Es muy importante para evitar distorsiones en el mercado y que el precio de las unidades no se devalúe. Esto protege tanto a quienes venden como a quienes buscan adquirir un vehículo en mejores condiciones”, señaló Arzate.

Adicionalmente, se contempla la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad para este tipo de vehículos, que deberán estar enfocadas a la implementación de dispositivos que mejoren la protección de operadores y eleven los estándares de seguridad vial.

Un sector estratégico

La relevancia del autotransporte en la economía nacional es incuestionable: moviliza más del 80% de las mercancías en el país. En este contexto, su modernización no solo responde a criterios económicos, sino también ambientales y de seguridad.

La incorporación de unidades más eficientes permitiría reducir emisiones, optimizar costos operativos y mejorar las condiciones en carretera, factores clave para la competitividad logística de México.

Ante este escenario, ANPACT hizo un llamado a transportistas de carga, pasaje y concesionarios a capitalizar las condiciones actuales. “Hay oportunidades reales y vale la pena mantenerse en comunicación para aprovecharlas”, concluyó Rogelio Arzate.

Con incentivos alineados, mayor acceso al financiamiento y ajustes regulatorios en marcha, el reto de la industria de vehículos pesados será traducir estas condiciones en una recuperación sostenida que permita revertir la caída productiva y avanzar hacia un parque vehicular más moderno y seguro.