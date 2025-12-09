DHL refuerza su flota en México con 81 unidades JAC

DHL Express México concretó una de las adquisiciones más relevantes del año para su operación logística al integrar 81 nuevas unidades de la marca JAC Sunray Cargo Euro VI a su flota vehicular, como parte de un ambicioso plan de renovación.

La entrega oficial se realizó en un evento encabezado por directivos de Grupo Andrade, DHL Express México y JAC México marca comercializada por Giant Motors Latinoamérica, donde se destacó que esta operación representa mucho más que una transacción comercial: se trata de una alianza estratégica basada en eficiencia, innovación, sostenibilidad y compromiso con el país.

Antonio Arranz, CEO de DHL Express México indicó que este año, la empresa contempla la compra total de 1,002 vehículos en 2025, con una inversión aproximada de 70 millones de euros (alrededor de 84 millones de dólares).

“Este es un año récord para la empresa, con una de las inversiones más altas en flota de su historia. Y la incorporación de estos vehículos a nuestra flota es el resultado de más de un año de pruebas intensivas en diferentes regiones del país, bajo uno de los procesos de evaluación más estrictos de la compañía. Además, haber pasado este examen y concretar la compra de 81 vehículos significa que estamos muy comprometidos con ustedes y que en DHL vemos un gran futuro con JAC”, señaló Arranz.

Ventajas competitivas de los vehículos JAC para DHL

Las unidades Sunray Cargo 2026 entregadas cumplen con los más altos estándares de seguridad, tecnología y eficiencia operativa, características clave para una operación de reparto intensivo como la de DHL Express. Además, representan una apuesta directa por una movilidad más sustentable, alineada con los retos ambientales de las grandes ciudades.

Entre los beneficios principales que ofrece esta nueva flota destacan:

Mayor eficiencia en consumo de combustible, lo que optimiza costos operativos.

Tecnología aplicada a la seguridad, para proteger tanto a operadores como a la carga.

Versatilidad de capacidades, con vehículos tipo van, medianos, de carga extendida y unidades tipo “cubo”.

Reducción de emisiones, como parte de la estrategia ambiental de DHL.

Con esta primera adquisición ambas compañías consolidan una relación a largo plazo.

JAC apuesta total por México

Por su parte, Elías Massri, CEO y presidente del Consejo de Giant Motors Latinoamérica, destacó que esta alianza reafirma la apuesta absoluta de la marca JAC por el país, donde ensambla sus vehículos y reinvierte constantemente en infraestructura, servicio y talento local.

“El ensamblar vehículos en México no es una estrategia comercial ni fiscal, es una promesa y un compromiso. México es nuestro principal compromiso”, afirmó. Subrayó que, más allá del producto, el gran diferenciador es la atención, la respuesta inmediata y la operación 24/7 de las unidades, algo indispensable para una empresa como DHL Express.

Cabe destacar que hace dos meses JAC alcanzó las 100,000 unidades vendidas, de las cuales Sunray representa cerca del 10 por ciento en el mercado.

Relación a largo plazo

Por su parte, Miguel Ángel Iglesias Sotelo, director General de la División Automotriz de Grupo Andrade señaló que, para Grupo Andrade, esta operación simboliza confianza, trabajo en equipo y una apuesta conjunta por el futuro de la movilidad y la logística en México, ya que DHL, como líder mundial en soluciones logísticas, exige altos estándares de precisión, confiabilidad y desempeño, cualidades que hoy respaldan a los vehículos JAC.

Destacó que Grupo Andrade, distribuidor de JAC desde hace más de un año, seguirá fortaleciendo su relación con DHL, particularmente en la posventa y el acompañamiento permanente de la flota, un factor clave para garantizar la continuidad operativa de una empresa que mueve millones de paquetes todos los días.

“Esta relación no termina con la entrega de hoy, aquí comienza una etapa de soporte total y compromiso absoluto para que esta flota opere al máximo nivel”, enfatizó.

Un referente para el sector de flotillas

Con esta adquisición, DHL Express México no solo renueva su parque vehicular, sino que consolida un modelo de logística más eficiente, sustentable y adaptado a las necesidades del comercio electrónico y la distribución urbana, posicionando a esta alianza como un referente dentro del sector de flotillas en el país.

La suma de innovación, manufactura nacional, servicio especializado y visión ambiental perfila a JAC, DHL Express México y Grupo Andrade como protagonistas de la transformación del transporte logístico en el país.