TIP México se fortalece con su quinta emisión bursátil

TIP México realizó el tradicional campanazo de inicio de operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde celebró la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) por 4,000 millones de pesos. Con esta operación, la quinta en una década, la compañía alcanza un monto total colocado de 14,750 millones de pesos, reforzando su posición dentro del mercado financiero mexicano.

Este acontecimiento confirma, una vez más, la confianza que el mercado y la industria tienen en TIP México, lo cual es un reflejo del constante crecimiento que ha caracterizado a la empresa, la sólida estrategia comercial y el manejo responsable de su portafolio y de sus finanzas. La emisión —sobre suscrita y ampliamente recibida por el mercado— fortalece la posición de la empresa como uno de los principales actores en la industria de arrendamiento y administración de flotas en México.

Esta emisión de deuda permitirá a la empresa fortalecer su oferta comercial, su capacidad operativa, diversificar sus fuentes de fondeo y atender con mayor eficiencia la creciente demanda de soluciones de arrendamiento en sectores clave como logística, transporte y servicios en México.

La ceremonia protocolaria fue encabezada por Mauricio Medina, Director General de TIP México, y Roberto Medina, Director de Finanzas (CFO), acompañados de Jorge Alegría, CEO de la BMV, subrayando la importancia institucional de este acontecimiento. La colocación, realizada bajo el programa revolvente autorizado por la CNBV, fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte y colocada por Banorte, BBVA y Santander, alcanzando una sobredemanda de 4.4 veces lo ofertado, un indicador contundente de la confianza del mercado.

“Este campanazo simboliza una emisión muy relevante para nosotros. Refleja la confianza que clientes, inversionistas y socios han depositado en TIP México, así como el trabajo de todo nuestro equipo. Este logro nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo soluciones flexibles y competitivas que fortalezcan la movilidad de nuestros clientes”, afirmó Mauricio Medina, CEO de TIP México.

Por su parte, Jorge Alegría, director general del Grupo BMV, señaló: “Esta emisión representa un paso estratégico para el fortalecimiento del financiamiento corporativo en el país, demostrando una capacidad sobresaliente para impulsar el desarrollo de la infraestructura de logística. En la Bolsa Mexicana de Valores nos enorgullece acompañar a TIP México, una empresa que apuesta por la innovación”.

La colocación obtuvo las calificaciones más altas: AAA por Fitch Ratings y AAA.mx por Moody’s Local MX, lo que confirma el bajo perfil de riesgo y la solidez financiera de la empresa. Con un plazo de 5.5 años y vencimiento en abril de 2031, los recursos robustecerán la operación y el crecimiento de la compañía en sectores estratégicos como logística, transporte y servicios.

Sobre este avance, Roberto Medina, CFO de TIP México, comentó: “Esta emisión fortalece de manera importante nuestra estrategia financiera de largo plazo. Nos permite diversificar nuestras fuentes de fondeo y seguir apoyando a nuestros clientes con soluciones personalizadas en un entorno que exige eficiencia, solidez y resiliencia”.

Con más de 30 años de experiencia, TIP México mantiene su liderazgo en el sector a través de sus líneas de negocio TIP Tráiler, TIP Auto, One Fleet Services y BitCar, atendiendo a miles de empresas en todo el país con un enfoque especializado.