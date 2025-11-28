Beccar, 40 años como fabricante clave del transporte de pasajeros en México

Beccar celebró su 40 aniversario consolidándose como uno de los fabricantes más relevantes en el desarrollo y producción de carrocerías para autobuses en el país y reafirmando su apuesta por la movilidad sustentable, la innovación y el empleo especializado en México.

El evento tuvo lugar en su planta de Zapotlanejo, un complejo industrial de 170 mil metros cuadrados que ha acompañado la evolución de la compañía desde su origen como un pequeño taller conformado por cinco socios hasta convertirse en la actualidad en referente nacional en soluciones integrales para el transporte de pasajeros.

La conmemoración reunió a autoridades estatales, clientes y socios estratégicos. Entre los invitados destacaron Alberto Esquer, jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, y Diego Monraz, secretario estatal de Movilidad, además de representantes de las áreas de movilidad de Jalisco y Aguascalientes.

Durante la visita, ambos funcionarios subrayaron la relevancia del trabajo de Beccar en la calidad de vida de los usuarios del transporte público.

“Lo que ustedes hacen es mejorar la calidad de vida de las familias; su trabajo se convierte en que un papá o una mamá alcancen a llegar a cenar a sus casas con sus hijos”, expresó Esquer. Monraz añadió que el estado refrenda el compromiso del gobernador Pablo Lemus por mantener a Jalisco como referente nacional en calidad del transporte y reducción de emisiones.

El capital humano, el eje del crecimiento

En un recorrido por las líneas de producción, Don Julián Becerra, director general de la compañía, destacó que el principal motor de Beccar ha sido su personal.“No hay mayor valor en la organización que quienes han contribuido con su trabajo al crecimiento de la empresa”, afirmó. También reconoció el papel de las familias de los colaboradores: “Su apoyo ha sido el motor silencioso que ha permitido mantener viva la visión de los fundadores”.

Clientes estratégicos como Purépechas, Ciénegas y Mazamitla, así como agencias concesionarias y armadoras de autobuses, conocieron de cerca los avances tecnológicos y los procesos de manufactura que han permitido a la empresa mantenerse competitiva en un sector que enfrenta exigencias crecientes en eficiencia, seguridad y sustentabilidad.

Cuatro décadas abasteciendo y desarrollando diseño y tecnología para la industria.

Nuevas carrocerías y reconocimiento ESR

Como parte del evento, Beccar recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que avala sus prácticas de gestión sostenible, vinculación comunitaria y ética corporativa.

La empresa también ofreció un adelanto exclusivo de las carrocerías que presentará en Expo Foro 2026, las cuales marcarán el inicio de una nueva línea de productos orientados a mejorar la experiencia de viaje mediante diseños exteriores renovados y espacios interiores más confortables y funcionales.

Una visión de futuro: movilidad hecha en México

A cuatro décadas de su fundación, Beccar sostiene su apuesta por soluciones de movilidad fabricadas en México para atender tanto al mercado nacional como internacional. Con inversiones continuas en tecnología, talento y diseño, la empresa busca fortalecer su posición en un contexto en el que los sistemas de transporte enfrentan demandas crecientes de sostenibilidad, eficiencia operativa y modernización.

“Seguiremos trabajando para ofrecer productos de la más alta calidad, hechos en México para México y el mundo”, reiteró la compañía.