Comercio exterior: México ante la oportunidad de redefinir su logística y socios estratégicos

El primer semestre de 2025 confirmó el papel creciente de los puertos mexicanos como motores del comercio internacional. Lázaro Cárdenas movilizó 13.4 millones de toneladas, con un predominio de importaciones del 61 por ciento, mientras que Manzanillo alcanzó 1.88 millones de TEUs, con un balance entre importaciones, exportaciones y transbordos.

En cuanto a crecimiento, Lázaro Cárdenas destacó con 1.27 millones de TEUs, lo que representó un alza de 14 por ciento frente al año anterior. Esta dinámica refleja un impulso logístico sin precedentes que fortalece la posición del país en las rutas globales.

“Los puertos mexicanos están mostrando su capacidad de crecimiento, y el reto es acompañar ese dinamismo con infraestructura inteligente. La clave no es únicamente expandir muelles, sino integrar puertos secundarios y hubs interiores para lograr operaciones más ágiles y resilientes”, señaló Mario Veraldo, especialista en logística en América Latina y CEO de MTM Logix.

Las cifras evidencian que México atraviesa una etapa de transformación, donde la eficiencia y la coordinación serán determinantes para consolidar su competitividad.

Conectividad terrestre y modernización

El aumento en el flujo portuario impulsa también la modernización de las rutas terrestres. Carreteras y ferrocarriles adquieren un rol cada vez más relevante en la planeación logística, obligando a operadores y empresas a diseñar estrategias más inteligentes que reduzcan inventarios y costos.

La exploración de hubs alternativos e intermodales abre oportunidades para descongestionar corredores estratégicos como Laredo o Veracruz, fortaleciendo la red logística nacional.

En este sentido, Veraldo subrayó que la diversificación de rutas ofrece beneficios más allá de la eficiencia: “Contar con alternativas reduce riesgos ante fenómenos climáticos, bloqueos o retrasos aduanales. La resiliencia de la cadena depende de esa flexibilidad para adaptarse sin perder velocidad ni elevar costos de manera significativa”.

Combinada con inversiones en infraestructura terrestre, esta estrategia posiciona a México no solo como país exportador, sino como un punto estratégico regional altamente competitivo y confiable.

Digitalización y diversificación: la nueva frontera logística

La digitalización se consolida como un aliado esencial para mantener este crecimiento. Herramientas predictivas permiten anticipar picos de demanda, detectar cuellos de botella y optimizar la asignación de recursos en tiempo real. Las empresas que adoptan estas tecnologías ganan visibilidad y control, asegurando que los hubs alternativos funcionen como extensiones fluidas de la red principal.

Además, la transformación digital abre la puerta a un ecosistema más inclusivo, donde pequeñas y medianas empresas acceden a herramientas avanzadas que reducen su vulnerabilidad frente a interrupciones y fortalecen la competitividad del sector.

La diversificación de mercados representa otra ruta de expansión. Regiones como el Sudeste Asiático y Medio Oriente se perfilan como socios estratégicos para el comercio con América Latina, mientras que África, aún en desarrollo, constituye un potencial futuro.

En este escenario, la relación con Brasil destaca como ejemplo de oportunidades por explorar: “Nuestra participación en el evento de negocios Brasil–México esta semana refuerza la magnitud del potencial no aprovechado entre nuestras dos economías. Lo que hoy observamos en sectores como farmacéutico, automotriz y agroindustrial es solo la punta del iceberg. Brasil y México son mercados alternativos naturales entre sí, y el crecimiento acelerado del comercio demuestra que una integración más profunda no solo es posible, sino inevitable”, apuntó Veraldo.

Con estrategias que combinan modernización terrestre, digitalización y diversificación de mercados, México avanza hacia un modelo logístico más eficiente y competitivo, consolidando su posición como un hub regional confiable y atractivo para el comercio global.