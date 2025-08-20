Estudiantes del Tec de Monterrey diseñan topes que generan energía limpia

Lo que para muchos automovilistas representa una molestia cotidiana, cuatro estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México lo convirtieron en una oportunidad para impulsar la movilidad sustentable. Su iniciativa FREENERGY, que obtuvo el segundo lugar en el concurso internacional Xignux Challenge 2025, propone aprovechar los topes viales para generar energía limpia.

Innovación desde el paisaje urbano

Inspirados en la abundancia de topes en la Ciudad de México, los jóvenes diseñaron un sistema que integra módulos piezoeléctricos en estructuras elaboradas con caucho reciclado de llantas y plásticos industriales. Cada vez que un vehículo pasa sobre estos topes, la presión activa los módulos y produce electricidad.

De acuerdo con los cálculos del equipo, un solo automóvil puede generar 0.98 watts; en zonas de alto flujo vehicular, como accesos a centros comerciales o universidades, un tope de este tipo podría producir hasta 47 kilowatts diarios, energía suficiente para encender 200 focos o alimentar 15 cámaras de seguridad.

Beneficios para la movilidad

El proyecto FREENERGY no solo busca generar energía renovable, sino también mejorar la infraestructura urbana con un enfoque integral:

Seguridad vial: los topes cumplen su función de moderar la velocidad en áreas de alto tránsito peatonal.

Eficiencia energética: convierten el flujo vehicular en una fuente constante de electricidad aprovechable en el mismo entorno.

Infraestructura autosuficiente: la energía generada puede destinarse a la iluminación pública o al sistema de videovigilancia en calles, estacionamientos y accesos estratégicos, aumentando la seguridad ciudadana sin depender de la red eléctrica.

Movilidad sostenible: al reutilizar materiales reciclados y reducir residuos plásticos, se promueve una movilidad más respetuosa con el medio ambiente.

Una propuesta tecnológica que permitirá encender 200 focos o alimentar 15 cámaras de seguridad.

De la idea al prototipo

El camino hacia el reconocimiento no fue sencillo. El equipo, integrado por Jorge Luis Zavala Álvarez, María Fernanda Ballina Díaz, Jorge Luis Gómez López y Uriel Castelán Hernández, enfrentó 24 horas intensas de trabajo en el certamen, que reunió 350 propuestas de innovación y sustentabilidad.

“El concurso fue inolvidable porque aprendimos a comunicar nuestras ideas, trabajar bajo presión y aterrizar el modelo de negocio. Además, representa la oportunidad de hacer crecer lo que hemos trabajado y llevarlo a la realidad”, comentó Jorge Luis Gómez.

Con el premio obtenido, los estudiantes desarrollarán un Producto Mínimo Viable (MVP) antes de que termine el año, con el fin de medir la generación real de energía y atraer inversionistas. Su meta es llegar fortalecidos a la siguiente edición del concurso, en mayo de 2026, en la categoría de prototipado.

Los cuatro estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México creadores de la iniciativa FREENERGY.

Hacia ciudades más inteligentes

FREENERGY se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, al reducir la huella ambiental y contribuir a la creación de ciudades más seguras, eficientes y sustentables. La propuesta de estos jóvenes refleja cómo la movilidad urbana puede transformarse en un motor de innovación energética y cómo la infraestructura vial puede dejar de ser un obstáculo para convertirse en una solución inteligente al servicio de la comunidad.