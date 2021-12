La telemetría reduce más de 20% los principales gastos de las flotas: Webfleet Solutions

Tomar decisiones de manera inmediata y precisa sobre la conducción de un vehículo de la Fórmula 1, son las que llevan determinar si un piloto tiene la posibilidad de ganar o no la carrera. Esto es posible gracias a la tecnología de telemetría con la que está provista la unidad, ya que esta es capaz de monitorear y recopilar información como: las revoluciones por minuto a las que se va conduciendo, el consumo de combustible, la temperatura del motor, de las llantas y el desgaste de las mismas, entre muchos datos más.

De esta misma forma, en el autotransporte de carga o pasaje la telemetría y la data a distancia permiten al empresario medir y tener el control de la operación y comportamiento de sus vehículos, en los que está puesta su inversión.

Luis Rangel, director Long Haul de Webfleet Solutions, explica que los dos principales gastos que representan el 80 por ciento de las flotas son el diésel y las llantas, por lo que la implementación adecuada de la telemetría puede ayudar a reducir estos gastos hasta en un 15 y 20 por ciento al día.

Destacó que se debe dejar claro que lo que no se mide no se controla; por ejemplo, un empresario puede tener el mejor vehículo con la mejor ingeniería, pero si quien lo maneja no lo hace adecuadamente no tendrá los rendimientos prometidos por la armadora.

A medida que las compañías crecen, lo hace también la cantidad de información y datos que se deben registrar al día para mantener la operación y establecer métricas que permitan mejorar procesos y servicios. En el segmento del transporte de pasajeros esto no es una excepción. De hecho, al día de hoy el uso de la telemetría en este segmento no solo está cambiando la forma de recopilar y recibir la información, también se ha vuelto un aliado indispensable en la seguridad en carretera.

“Lo que no se mide no se controla y la telemetría ayuda a identificar malos y buenos hábitos de conducción que permiten o no tener un mayor rendimiento y aprovechamiento del vehículo. Con esta data el empresario puede tomar decisiones de manera predictiva y correctiva”, indicó.

Uno de los casos más recientes de la aplicación de telemetría, es el de Estrella Roja, una empresa con más de 500 autobuses, que obtuvo ahorros por más de 5 millones de pesos al año en el consumo de combustible.

Además de este ahorro, Luis Rangel agregó que, la empresa mejoró sus estándares de experiencia del cliente de un 30 por ciento a un 86 por ciento en la puntualidad de sus salidas, así como menor tiempo para la recopilación de indicadores para la toma de decisiones y mantenimientos de una semana a solo diez días.

Gracias a la telemetría es posible saber de manera inmediata el comportamiento del motor, la conducción y que aparte de reconocer sus funciones físico mecánicas del vehículo, permite evitar accidentes fatales en carretera.