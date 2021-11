Beat, sin miedo a la electromovilidad

Durante el 2020 en México se vendieron alrededor de 400 automóviles eléctricos, 120 de estos fueron adquiridos por Beat, la empresa dedicada al transporte privado de pasajeros a través de una plataforma digital y que forma parte del Grupo FREE NOW, una central de movilidad conjunta entre BMW y Daimler.

A un año de operar con una flota 100 por ciento eléctrica, Enrique Mendoza, CEO de Beat en México, explicó que tienen un modelo de negocio, integrado vertical, al ser dueños de una flota de 120 vehículos eléctricos y contratar directamente a los operadores para ofrecer un transporte sustentable y seguro con tecnología, conductores especializados y protocolos sanitarios.

Al haber conformado una de las flotas eléctricas más grandes para el transporte de pasajeros en Latinoamérica, Constantino Rodríguez, líder de Flota de Beat compartió que, al ser eléctrica, la flota ha dejado de emitir 460 toneladas de CO2 al año.

“Durante el primer año de operación, estos 120 vehículos eléctricos de la marca Tesla recorrieron alrededor de 2 millones de 700 mil kilómetros, lo que representó un ahorro de combustible que asciende a casi un millón de litros si fueran vehículos a gasolina”.

Y es que al ser eléctrica el mantenimiento es casi nulo, es prácticamente es rellenar fluidos y cambiar la plumilla de los limpiadores, no hay desgaste de balatas, discos, hay muy pocos desechos de fluidos y residuos.

Sin embargo, agregó que la frecuencia de mantenimiento de un vehículo eléctrico vs. uno de combustión interna se hace cada 40 mil kilómetros, eso que no sucede en ningún vehículo de combustión, en donde el mantenimiento es cada 25 mil kilómetros máximo.

Beat opera en CDMX con una flota de 120 automóviles 100% eléctricos.

“Al no estar fuera de servicio por mantenimiento o ir al taller, eso garantiza que los vehículos estén más tiempo en la calle dando un servicio con una mejor propuesta. En lo que, si ponemos especial énfasis en las revisiones de seguridad, para que los vehículos estén en óptimas condiciones para dar un servicio Premium, sustentable, ecológico, y a la vanguardia”, destacó Constantino Rodríguez.

Infraestructura

Respecto a la circulación de los vehículos eléctricos y las condiciones de las calles de la Ciudad de México, estos tienen una ventaja sobre los de combustión, ya que, al tener menos partes movibles, hay menos componentes que se aflojen.

El líder de flota de Beta, indicó que tienen vehículos que en un año han recorrido más de 100 mil kilómetros y aun así tienen un nivel de ruido mínimo y no tiene vibraciones, ni ruidos de carrocería que tendrían otros autos, por lo que la experiencia para los pasajeros es de alto nivel.

En cuanto a la infraestructura de carga, los centros de recarga son el reto, pero para Beat este tema está resuelto por ahora, ya que cuentan con dos centros equipados, cada uno, con cinco supercargadores.

Los cuales tienen capacidad para proveer 50 kilovatios, lo que permite cargar las unidades en menos de una hora del mínimo, al máximo nivel de carga, con ello los vehículos pueden estar en circulación hasta 21 horas al día.

“Lo que hace falta es educación financiera y pensar en el TCO, eso sí, para que el vehículo eléctrico sea rentable hay que tomar en cuenta los kilómetros que van a recorrer, si no, no se tiene el costo beneficio del combustible vs. la energía eléctrica”.

“Las unidades tienen limitaciones para los largos recorridos, pero para una utilización urbana, son una excelente alternativa y para Beat son la mejor apuesta para transformar la movilidad dentro de las ciudades, por lo que se encuentran en busca de nuevas alternativas de marcas y modelos de vehículos eléctricos para democratizar aún más la electromovilidad en los próximos años”, puntualizó Constantino Rodríguez.