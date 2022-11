WhatsApp: Así puedes leer los mensajes sin que tus contactos lo sepan

Ya sea por falta de tiempo (o de ganas) algunas veces deseamos no responder las conversaciones de WhatsApp; sin embargo, nos gusta enterarnos del contenido de los mensajes sin notificar a la otra persona que los leímos.

La buena noticia es que existen algunas técnicas para que nuestros contactos no sepan que hemos leído sus mensajes sin contestarlos.

Utiliza la barra de notificaciones

Una de las formas más sencillas de leer los mensajes sin necesidad de abrirlos es a través de la barra de notificaciones de tu móvil, aplica para los dispositivos de Android y iOS.

Sin embargo, esta opción solo podrás ejecutarla si recibes un par de mensajes, porque si son más las previsualizaciones de la barra podrían no ser suficientes para mostrar todos los textos. Tampoco aplica para escuchar notas de voz.

Al recibir un mensaje de WhatsApp, solo deberás deslizar la barra de notificaciones cuidando no presionar sobre el mensaje que vas a leer, pues podrías abrir la aplicación por accidente y, con ello, notificar a tu contacto que has leído sus conversaciones.

Desactiva el internet y tus datos móviles o utiliza el modo avión

Al utilizar el modo avión o desactivando las conexiones de tu telefono (como 4G o el WiFi), WhatsApp no podrá detectar cuando estés dentro de la aplicación, por lo que no se reflejará que has leído los mensajes.

No obstante, al desactivar el modo avión o al reactivar las conexiones a internet, WhatsApp detectará que has leído mensaje y notificará a tu contacto que lo has leído.

Deshabilita las ‘palomitas’ azules

Si en definitiva no deseas que ningún contacto sepa el momento en el que has leído sus mensaje, la forma más efectiva es deshabilitando las palomitas azules.

¿Cómo deshabilito la confirmación de lectura de WhatsApp?

Ingresa a WhatsApp y selecciona la opción “Ajustes”.

Elige la opción “Cuenta”, y luego, selecciona la parte de “ privacidad ”.

”. Busca en el panel la opción “Confirmación de lectura” y actívala.

Al desactivar la confirmación de lectura tampoco sabrás cuando tus contactos leen tus mensajes; sin embargo, esta será visible únicamente en los chats grupales.