¿Snoopy mató a Abraham Liconln? Google cambiará su modo de responder a ‘preguntas tontas’

¿Qué haces cuando tienes una pregunta y estás en busca de una respuesta? Si tienes un teléfono con internet, es posible que vayas a Google y busques ahí la información.

En este buscador puedes consultar hechos históricos, recetas de cocinas, ‘chismesitos’ y mucha más información... pero ahora ya no podrás hacer ‘preguntas tontas’.

Google informó este jueves que ha hecho nuevas mejoras de calidad en su plataforma a la hora de dar respuestas a ciertas búsquedas.

Cuando haces una pregunta o consulta cualquiera en el buscador, arriba a la izquierda verás una liga a algún sitio web con la información descatada. Este es un sistema de clasificación de información mediante una inteligencia artificial que destaca cierta información consultada. Y la plataforma está haciendo mejoras.

“Los modelos de IA también están ayudando a nuestros sistemas a comprender cuándo un fragmento destacado podría no ser la forma más útil de presentar información. Esto es particularmente útil para las preguntas donde no hay respuesta: por ejemplo, una búsqueda reciente de ‘cuándo asesinó Snoopy a Abraham Lincoln’ proporcionó un fragmento que destacaba una fecha precisa e información sobre el asesinato de Lincoln”, aunque el asesino no fue este personaje, destacó Google en su informe.

Las premisas falsas como Snoopy siendo partícipe en un acto de este tipo no son tan comunes, indicó la plataforma, pero estas consultas sí ocurren y, en esos casos, podría no ser útil mostrar información destacada pues el hecho no ocurrió.

Google implementará entonces una nueva advertencia para las consultas donde hay un “vacío de información”, cuando haya preguntas sin respuestas concretas. La leyenda “Parece que no hay buenos resultados para esta búsqueda” aparecerá en esos momentos, explicó la empresa.

Por ejemplo, la leyenda aparecerá si alguna persona teclea cosas tipo: “¿Cómo me pongo en contacto con los illuminati?”.

El anuncio no indica que no haya información útil sobre consultas de ese tipo, pero se busca dar contexto sobre los resultados que aparecerán.

Google también destacó que está invirtiendo en programas e iniciativas para ayudar en la educación sobre desinformación. Por ello, se ha aliado con MediaWise y PBS con el fin de tener lecciones de alfabetización informacional.