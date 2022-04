Trump, China y Tesla: ¿Los verdaderos ‘ganones’ de la compra de Twitter por Elon Musk?

Elon Musk llegó este lunes a un acuerdo para adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares.

Musk ha dejado en claro que su principal objetivo al comprar esta red social es apoyar la libertad expresión sin restricciones y reducir el veto a usuarios o la eliminación de tuits individuales.

“Es muy importante que haya un escenario inclusivo para la libertad de expresión”, dijo este mes durante una entrevista en la conferencia TED. “Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es realmente importante que las personas tengan tanto la realidad como la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley”.

Si bien sus propios antecedentes en cuanto a tolerar un discurso que critica sus intereses son indudablemente mixtos, Musk agregó: “Una buena señal de si hay libertad de expresión es preguntarse: ¿Alguien que no le agrada puede decir algo que no le agrade? Si ese es el caso, entonces tenemos libertad de expresión”.

Detrás de este objetivo que parece loable, se puede vislumbrar el destino de la famosa cuenta de Twitter de cierto expresidente estadounidense y probable futuro candidato presidencial.

Twitter vetó de forma permanente a Donald Trump el 8 de enero de 2021, “debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia” después de los disturbios en el Capitolio.

Musk ha dicho que prefiere mantenerse al margen de la política, pero hay buenas razones para sospechar que Musk podría reactivar la cuenta del expresidente Trump, ahora que es dueño totalitario de la empresa.

Más allá de decir en la conferencia TED que quiere ser “muy cauteloso con los vetos permanentes”, Musk aplaudió al expresidente hace dos años, cuando Trump apoyó los aviones de Tesla de reabrir una planta automotriz en California durante el confinamiento por el COVID-19 . Y en algunos tuits recientes, Musk parece adoptar la perspectiva derechista de Fox News sobre varios temas culturales cruciales.

“El virus de la mente despierta está haciendo que Netflix no se pueda ver”, tuiteó Musk la semana pasada.

The woke mind virus is making Netflix unwatchable — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2022

Musk también ha sido un importante donante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El grupo ha escrito sobre las ventajas primordiales de preservar el discurso político de todos los candidatos para ayudar a que votantes y tribunales tomen decisiones más informadas.

Es por eso que la compra de Musk parece mucho más que una compra económica de Twitter.

También es una adquisición política, similar al acuerdo de Rupert Murdoch en 1976 por el New York Post y la compra en 2007 de The Wall Street Journal. La persona más rica del mundo, que ha dicho que “no le importa la parte económica” de la compra de Twitter, apunta a adquirir un tipo diferente de poder: controlar uno de los megáfonos más grandes del mundo y la capacidad de imponer su ideología libertaria sobre cuestiones de moderación y desinformación.

Y así como se acusa a Murdoch de usar sus medios de comunicación para defender sus intereses comerciales, Musk también tendrá no solo razones éticas sino también fuertes motivos financieros para permitir que algunas de estas voces previamente vetadas regresen a la plataforma. Por ejemplo, si Trump es reelegido y Tesla busca restituir los créditos fiscales federales para sus vehículos eléctricos, Musk podría enfrentarse a la extraordinaria tentación de restaurar la cuenta del presidente, si es que aún no lo ha hecho. Con más de 80 millones de seguidores, ya utiliza Twitter como un poderoso motor de marketing para sus empresas.

La presión será aún más significativa fuera de EU. En 2020, Twitter dijo que comenzaría a etiquetar como “medios afiliados al Estado” las cuentas pertenecientes a algunas autoridades del Gobierno chino y medios de comunicación vinculados al Estado, además de asegurar que los tuits de esos perfiles no eventualmente amplificados. El Gobierno chino seguramente odia estas restricciones. Podría decirse que suprimir declaraciones gubernamentales contamina el discurso de la libertad de expresión, pero Tesla también tiene importantes objetivos comerciales en China y necesita el apoyo del presidente Xi Jinping.

Todo esto recuerda la compra del Washington Post por parte de Jeff Bezos en 2013, cuando el fundador de Amazon prometió no entrar en las decisiones editoriales de la sala de prensa. Cualesquiera que resida sus razones para comprar el periódico (vanidad, visibilidad o interés en rescatar una importante institución estadounidense), parece haber cumplido en gran medida su promesa.

Aquí Musk está prometiendo todo lo contrario: que se va a involucrar. Entonces, haga lo que haga para instalar su propia ideología en Twitter, no solo impactará a los usuarios y accionistas de las redes sociales, sino a todos nosotros.